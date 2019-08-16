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Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi hakkında konuştu. Cengiz, "Her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki hafta biter mi bilemem, çalışıyoruz." dedi.

16.08.2019 20:12
Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Denizlispor-Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. "Falcao haftaya geliyor mu?" sorusuna cevap veren Cengiz, "Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem, çalışıyoruz." dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA YILDIZLARI KADROMUZA KATTIK"

Cengiz, "Galatasaray diğer takımlar gibi hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek zorunda. İki yıl şampiyon olduk ve hocamızın istekleri doğrultusunda, mali olarak kapasitemiz dahilinde transferler yapıyoruz. Dünya çapında yıldızları kadromuza kattık. Bunların Türk futbolcuna katkıda bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Denizlispor, Falcao, Spor

YORUMLAR (4)
BİZDE İNANDIK: En iyi transfer Selçuk olmalı ,saçıyla oynamaktan penaltı atamıyor.
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ANTİ CİMBOŞ: zuhahahahaha
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FİRAT: Icindeki pisligini cikart öyle gül. Gerikafali
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ANTİ KUŞ: Noldu tavşanım? gübrende boncuk mu buldunda kikirdiyon? rutbeni bil ! Sezon sonunda yine ağlayıp gezecen zuhahahahahahaha...
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