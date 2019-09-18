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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili "Sicili bozuk" sözlerine sert karşılık verdi. Cengiz, "Saçmalamanın açıklaması olmaz. Biz bu konudan şiddetle rahatsızız. Edebimi de bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir." dedi.

18.09.2019 18:30

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamaları:

"Moskova'da da hatırlarsınız yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. 17 kulübün birleşip yaptığı bir açıklama, içeriği doğru olsa da Galatasaray'a yönelik bir açıklamaydı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum.

"19.05 EYLEMİNİN BİLİNÇLİ YAPILDIĞINA İNANIYORUM"

Saçmalayan birine yanıt verirseniz siz de saçmalarsınız. Hollanda'nın öne geçmesi, önümüzdeki dönem Türk futbolunu geriye düşürür. Türk futbolunu kalkındırma amaçlıyız diyoruz fakat öne gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi de bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Bu tip beyanatlar, hedef saptırmaya yönelik, gündem değiştirmeye yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine zarar verir. Edep, aklın ziynetidir."

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19.05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt!

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(21)
FENERBAHCEMMMMMM:Dogru soyluyorsun Mustafa cengiz bu sozu cinconun baskani vede baskanlarimi soyluyor hayatiniz masa basi oyunlariyla geciyor hakkinizla kactane sampiyonluklar aldiniz Adam gibi kivirmadan ustundeki cincon formasini cikarta konussana cinconun bir cok sampiyonluklari masa basinda kazanilmistir diye malumun zaman cok yakin iki yil Istanbul basaksehirin sampiyonluklarini masa basinda gasp ettiniz biraz konusurken yuzunuz kizarsin ahiret gunu hesabini veremezsiniz veremiyeceksinizde
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GS:Adam olsaniz yuzunuz kizarir sikeden cezayi Alan hangi takim UEFA dan sike meni Alan kendi sahasinda kupa Veren santrasinda rakip byragi goren hangi takim Ama utanmazsiniz cunku suratiz d muz derisi
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0 0
HARRY KEWELL:Rahmetli Özhan başkan çok kibar bir insandı. O yüzden bunlara cevap bile vermiyordu. Ama ne demişler; Dinsizin hakkından imansız gelir. O yüzden başkan az bile söylemiş. Başkana başkan cevap verir. Başkan, diğer bir teknik direktörü muhatap almamalı.
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ALİ AGA:Ali cengiz ali koç haksızda değil yani. Sicili düzgün adam yok takımında
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FENERLİBAHÇELİ06:Yöneticilik hayatın boş konuşmakla geçti. Başta ne kalite adamdın bir-kaç agresif adamı korumak için harcadın kendini. Sende kimin ne olduğunu biliyorsun ama, yüzleşmeye gücün yok sanırım.
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BAB:Ali Koç hep ağlıyorsun
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METIN OKTAY:BASKANIM BRAVO HELAL , HELAL LAFI TAMDA CUK OTTURMUSSUN. INSANI HAYVANDAN AYIRAN EDEPTIR. TABI BAZI BASKANLARDA SOY ADI KOC TA OLSA OLMAYABILIR. BU KULÜP BASKANLIGI BABA PARASIYLA ZENGIN OLMAYA BENZEMEZ
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O. ASTRA:Ya sicili bozuk adamı görüyormusunuz onlarca kupa, uefa kupası, onlarca lig şampiyonluğu. Ya birde sicili bozuk olmasaydı maazallah. Biz sadece Ali koça şunu deriz:Hadi oradan.
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GS:Boş konuşmuş her zamanki gibi
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MEMOLİ:İnsanları birbirine kırdıracaksınız ne uğruna. Sonra edep ten bahsedersiniz. Hanginizde var o?
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