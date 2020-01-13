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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Edebim müsaade etmez

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi. Mustafa Cengiz, "Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor?" diyerek sert bir şekilde yanıtladı.

13.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:14

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum"

"Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi."

"FENERBAHÇE'YE NE OLUYOR?"

"Bu kuralı TFF ve yayıncı kuruluş değiştirdi! Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden?"

"Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor? Bu kuralın değişmesinde Fenerbahçe'nin bir dahli yoksa rahatsız olabilecekleri bir durum da yok! Fenerbahçe'ye ne oluyor, neden savunmaya geçiyor?"

GALATASARAY MENAJERLERE NE KADAR ÖDEDİ?

"Benim edebim buna müsaade etmez. Ben bir rakip kulüp başkanına yalancısın demem. Bunu ne kendime ne camiama yakıştırmam. Ama kayıtlarda var 'sizin fıtratınız var' da dendi. 10 bin euro! Ben de şaşırdım. Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim"

"BU ŞEYTANLIKLARI DÜŞÜNENLERİ KINIYORUM"

"Bonservisinin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi akla gelmeyecek şeytanlıkları düşünenleri kınıyorum. Bin yıl düşünsem bunu yapmak (menajer ücretleri) benim aklıma gelmez. Ben şeytan değilim, kişi kendinden bilir"

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Edebim müsaade etmez

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (17)
PROVAKATÖR GAZETECİLİK:kuşların fıtratını bozdun başkan:))
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FTH:Biri gider bunak bunak konuşur biri gider moncaspor der bu adamlar takım yönetiyor işte siz düşünün ülke futbolunun geldiği noktayı
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HEE:100 milyon bu da ne ki altı sıfır atıldığını düşünelim 100 lira eder. 100 liracık için kalp kırmaya değer mi yaw. not: altı sıfırı rakamla yazmadım yanlış anlaşılmalar olmasın diye
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ARITMETIK SAZAN:fb ve fikocular´a oturtmus baskan. . sen en üst mecralarla gizli toplantilar yaparsan, kural degistirtmeye calisirsan, sana da böyle giydirirler Sayin Keci :D zaten yakinda UEFA ve FIFA´dan ceza Yersin. . hadi isine amigo
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MAHMUT:mustafa cengiz siz kayserisporu nasıl yendiniz 10 dakika uzatma mı olur
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ARMUTCU:Maçı görme organı gözünle izleseydin neden 10 dakika uzatıldığını anlardın 16 dakika uzayan maçları unutma . . . .
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FİRTİNA:BAŞKAN DEDİĞİN BU ŞEKİLDE OLUR HELAL OLSUN MUSTAFA BEY ALİ KOÇUN ELİNE VERMİŞSİNİZ
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GSX:güzel bi cevap vermiş başkan tebrik ediyorum
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KADIKÖY:Pensilvanyaspor başkanı konuşmuş. Koç damaranıza basınca kuyruk acınız başlamış. Spor da yapılan bütün uygunsuz hareketleri siz başlatıyorsunuz. Sonra sütten çıkmış ak kaşık oluyorsun. Hakan arif ismail kimde oynadı. Uefa kupası amerikaya niye gitti. Ankaragücü 8 makatya ya araba. Orayı çekme burayı çek cumhurbaşkanı yuhalamak daha neler neler
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FGJHMG:terbiyesiz
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