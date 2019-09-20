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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: İlk kanı kim akıttı buna bakmak lazım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı 'Silici bozuk' açıklamasına cevap verdi. Cengiz, "Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk kanı yumruğu attı ve ilk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım. Biz genellikle hiçbir camiaya kötü söz etmeyiz." dedi.

20.09.2019 14:36

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hem Galatasaray hem de Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den yanıt geldi. Cengiz, "Biz Türk futbolunda kavga, kaos istemiyoruz. Burada ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı ona bakmalıyız" sözleriyle Koç'a cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk futbolunda kavga, kaos ve problem istemediklerini belirterek, "Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk kanı yumruğu attı ve ilk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım. Biz genellikle hiçbir camiaya kötü söz etmeyiz" dedi.

"İLK KANI KİM AKITTI BUNA BAKMAK LAZIM"

Galatasaray Başkanı Cengiz, sponsorluk anlaşmasının imza törenin ardından güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un PFDK'ya sevk edilmesinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Ben bir şey diyemem. Orada gerekli yanıtı verdim. Türk futbolunda kavga, kaos, ve problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu attı ve ilk ateşi kim yaktı ona bakmamız lazım. Biz genellikle hiçbir camiaya kötü söz etmeyiz. Ama bize saldırdığında da ki camia değil saldıran bir yönetici. O yöneticiye usulünce yanıt vermeye çalışırız. Bu tip söylemlerden Türk futbolunun arınması lazım. Ülkemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Biz Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen bir nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesi lazım.

"ÜLKE PUANINDA 11. SIRAYA GERİLEDİK"

Ülke puanında kritik noktaya geldik. Sıralamada 11. sıraya geriledik. Bu Şampiyonlar Ligi'ne giden takımın ön eleme oynaması demek. Türkiye, futbol ile yatıp kalkan bir ülke. Doğru yönlendirelim. Herkese saygı duyuyoruz. Biz hiç kimseden de çekinmeyiz. Biz huzur ve barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği bir yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Yurt dışında herkes Galatasaray'a sevgi, saygı sıcak yaklaşım içinde. Brugge'un tarihi anı oldu. Kente renk geldi. Bu bir güzellik. Galatasaray ve Türk futbolu, hem Avrupa futboluna, hem Türk futboluna hem de dünya futboluna katkı verecek hale gelmeli. Kişisel çatışmadan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı, kendine saygıdır. Bu yarışta başarılı olacağını diliyoruz" diye konuştu.

RİVA VE FLORYA AÇIKLAMASI

Riva ve Florya arazileri hakkında yapılacak divan toplantısı hakkında da konuşan Cengiz, "Hem mali hem sportif hem de idari olarak başarılı olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Olağanüstü bir talep ver. Riva ve Florya evimiz ve barkımız. Bu konuda çok hassasız. Riva ve Florya'daki evimizi sattık. Bazı yorumlar okuyorum, üzülüyorum. Müthiş bir yanlış algı ve algı yönetimi var. Galatasaray milyar dolar değerindeki evini, barkını satmıştır. Beklentileri vardır. Emlak Konut'un da beklentileri vardır. Görüşmeleri sürdürüyoruz. Galatasaray'ın hayrına çözümde olacağız. Bu çözümde Galatasaray'ın hayrına olacak. Kimseye zarar vermeden" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ, FATİH TERİM İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç,"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"ifadelerini kullanmıştı.

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: İlk kanı kim akıttı buna bakmak lazım

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(25)
KENAN:Ne diyor bu dümbük kan akıtmak falan mıstafa çirkef. Fati okuman için sana yazıyor sende kukla gibi okuyorsun yalan olan ne çakma kabadayının olayları ortada meydanı boş buldunuz artık bitti
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KSK Lİ MESUT:Konuşmuş yine ingiliz fransız kırması takımın kelepir sözde başkanı... şu salatasaray kadar değişik bir TOPluluk yok arkadaş. Arsız lık diz boyu bunlarda...
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KİZİR:Bir kişinin özrü kabahatınden beter dedikleri bu olsa gerek. Kandan kavgadan başka birşey bilmiyor. Ülkede çok az olan futbol keyfininde içine ettiniz, şeyinize sağlık. Avrupada bütün foyamız ortada. Artık kına yakabilirsiniz.
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ANTİGAVATASAVAY:Başbakan Ali
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YORUM:tekerine çomak sokunca nasıl çıldırdılar:) çakma kabadayılıklarınız sökmez bize hadi canım
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METİN:mantıklı bakan ali koçun haklı olduğunu anlar
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15 21
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YABANCİ ELLER:Mustafa cengizin korkusu meydana cikti sampiynlar liginde sampiyon olunsa dahil on eleme oynanacak diyor yani biz on elemeyi gecemeyiz artik sampiyonda olsak sampiyonlar liginde olamayiz diyor. . . . .
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11 17
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GS:Bu kadar yazidan bunu mu anladin yazik sana
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GS:1993-94 Galatasaray - Cork City 2 - 1 Cork City - Galatasaray 0 - 1 Manchester United - Galatasaray 3 - 3 Galatasaray - Manchester United 0 - 01994-95 Avenir Beggen - Galatasaray 1 - 5 Galatasaray - Avenir Beggen 4 - 01997-98 Sion - Galatasaray 1 - 4 Galatasaray - Sion 4 - 11998-99 Galatasaray - Grasshoppers 2 - 1 Grasshopers - Galatasaray 2 - 31999-00 Rapid Wien - Galatasaray
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5 3
TAKİPÇİ:başkan cengiz mangalda kül bırakmıyorsunuz yok efendim gs avrupa takımı yok efendim gs hocası imparator şöyle bir bakın arkaya gs avrupaya gidiyor 5 sezonda 24 macta 2 galibiyet ve 7 beraberlik 15 yenilgi almış şimdi diyorsunki türk futbolu ülke puanında 11 sıraya geriledik diye şimdi sorarım 5 sezanda ülke puanı kattı yaptınızmı acaba ve terimin ayak oyunları ile gecti türkiye devamlı gümdem degiştiriyor terim ona sallıyor buna sallıyor başkan ilk öne terimi agzına kapat nebce
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