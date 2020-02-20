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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım" dedi.

20.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:52Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı. Geçtiğimiz Kasım ayında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'nu oluşturan sarı kırmızılılar, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk kulübü oldu. İmza töreninde Cengiz şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Pazar günü derbi maçı var, ben o maçtaki hakemi nasıl etkilerim? Mağdur durumda olduğumu kamuoyuna nasıl anlatırım? Hakemi nasıl baskı altına alırım, TFF'yi nasıl baskı altına alırım? Benim, Ali Koç'un basın toplantısından anladığım bu. Bir maçı kazanmak için, TFF'yi ve yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Ben o hakemin bizim maçımızda bilinçli olarak hata yapmasını asla istemem, dilemem, bizden uzak olsun.

"HAKEMLER ADİL OLSUN EYYAMCILIK YAPMASIN"

Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı, bu bildiriyi yazmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz. Hakemleri sürekli yıpratmaya, insanları sürekli zan altında bırakmaya hakkınız yok. Biz de yıpranmış hakemlerin devam etmesini istemiyoruz, gördüğünü çalan genç hakemler olsun, adil olsun, adalet dağıtmaya çalışmasın. Biz Collinalar istiyoruz, Collionalar bekliyoruz. Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz.

"BENİM İÇİN TARAFTARIMIN NASIL KARŞILANDIĞI ÖNEMLİ"

Ben, Kadıköy'e 2 yıldır gidiyorum ve karşılandığımı da hatırlamıyorum! Turnikeden geçiyorum, taraftarın içerisinden geçiyorum. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir. Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk. Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Birleşmiş Milletler, Galatasaray, Ali Koç, Spor

HABER YORUMLARI (16)
BJK1903:Salıverin küçük enişteyi
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KRALLL:anlamadığım nokta şu. Ali Koçun hakemler adil osun sözü mustafa cengizi niye rahatsız etti.
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GSLI:BEYIN OLSA SIZDE FENER TUTMAZDINIZ
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BABANİZ GALATASARAY:NE AGLADIN BE FENER
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FENERLİ VE HAKLI:Ali Başkan geçen hafta yapacaktı konuşmayı Şehitlerden dolayı yapmadı cincon başkanı konuyu farklı yerlere çekme sen etkilemeye çalışıyosun hakemi
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MUSTAFA:Sayın başkanın cevabı gayet mutedil. Neresi sert anlayamadım.
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HAYAT İŞTE.:adamsın başkan.
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MHS:Ne DİYOR ADAM GİBİ ADAM MUSTAFA CENGİZ:Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız Kulüpler Birliği''nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı, bu bildiriyi yazmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz. BAŞKA SÖZE GEREK VARMI EZİKLER.
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19 6
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ADEM BÜYÜK:ADAMSIN KONUŞ BAŞKANIM
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MARDİNLİ:HE ZATEN 20 SENEDİR ALİ KOÇ VAR ETKİLİYOR HAKEMLERİ BU SENİN KADERİN BUNDAN KAÇAMAZSIN. .
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