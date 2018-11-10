Mustafa Cengiz'den Derbi Açıklaması

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz şöyle konuştu: "Sanırım bir daha, bir daha bizi sevk edecekler. Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum. Pazartesi ya da Salı günü her türlü sorunun açık olduğu basın toplantısı düzenleyeceğiz. Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. Zümrüdü Anka Kuşu gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray'ı kimse engelleyemez. Galatasaray'a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray'ı hem Türkiye
hem de Avrupa
şampiyonluklarına ulaştıracağız. Galatasaray 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda doğru yolda. Bu verilen cezalar eşit olmalı."
Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim
'le ilgili olarak "Fatih Terim uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray'ı değil Türk futbolunu yıpratırsınız" diye konuştu.