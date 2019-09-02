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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim." dedi.

02.09.2019 23:54

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferi sonrası GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Mustafa Cengiz başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi." dedi.

"I LOVE YOU FALCAO"

Albayrak, "Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum. Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türkiye, Falcao, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (8)
HARUN: OYUNCUNUN TAKIMIYLA ANLASMADAN FOTO PAYLASMAK NEDIR REKLAM YAPMAKTIR
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HARUN: ALBAYRAKTA SIRF KENDI REKLAMINI YAPIYOR
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GG: kokuşmuş insan müsvettelerisiniz
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1 2
GARGAMEL: Hayırlı olsun badamel fal cao
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VATANDAŞ: ADAMLAR SANKİ UZAYDAN FUTBOLCU ALDI ŞUNA BAK AMMA ABARTTILAR BJK PEPEYİ GETİRDİ FB DE ALEX VARDI BU KADAR GUBUZLUK YAPMADILAR
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ALİ AGA: E ne yaptın yeni bir kıtamı keşfettin abdürrezzak
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REİS: sen önce konuşmayı öğren ağa bozuntusu bu adam bütün başkanların kralıdır.
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GOGO FEYFO: yo sadece işi neyse onu yaptı. yani görevini yerine getirdi. zoruna mı gitti ?
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