Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a Cevap!

Cengiz'in açıklamaları şöyle; Fikret Orman
'ın konuşmalarını dinleyince hepimiz birbirimize şok içerisinde baktık. Sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında doğruluktan yanayız.
Orman, '17 kulüp olarak bildirinin arkasındayız' dedi ama orada 17 kulüp yoktu. 10 kulüp bildiriyi yayınlamadı. Siz zaten 17 kulüp diye yazmışsınız, orada Galatasaray
yok. Bize karşı değilseniz oraya 18 kulüp yazacaktınız.
Bildiriyi kimin yazdığı hala açıklanmadı. 'Ben yaptım oldu' demekle bu işler olmaz. Bu hareket bir Anadolu kulübüne de yapılsaydı aynı tepkiyi verirdik.
Bugün katılmadılar, yarın katılırlar yaklaşımını da hiç hoş bulmuyorum. Ortak bir nokta bulunmadığı sürece Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız."
Galatasaray,Fikret Orman
07 Aralık 2018 Cuma 19:23