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Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti.

26.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50 Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti. Başkan Cengiz, yurt sakinlerinin yeni yılını kutladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yurt ziyaretinde yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu ile sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş eşlik etti. Cengiz, yeni yıllarını kutladığı Galatasaraylılar Yurdu sakinleri ile uzun süre sohbet etti. Ziyaretin ardından Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Burada duygusal bir atmosfer var. İnsanlar annelerinin babalarını kıymetini bilsinler. Her bayramda, yılbaşında anne babalarını mümkünse ziyaret etsinler. Yaşlılarına, büyüklerine değer vermeyenler geleceklerini asla hesaplayamaz, geleceklerine değer veremez. Ben, Galatasaray çatısı altında onlarla birlikte olduğumuzu ifade etmek için buradayım. Onlar yalnız değil. İyi günde, kötü günde, gençlikte, yaşlılıkta her zaman hep beraberiz. Bunu söylemek için buradayım."

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler ise Cengiz'e teşekkür ederek, "Başkanımız Mustafa Cengiz'e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz. Hem sakinlerimiz hem de yönetim kurulumuz adına çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün ayrıca çok önemli bir gün. Bu vakfın uzun süreler başkanlığını yapmış, 6 sene önce kaybettiğimiz, bu yurdun inşaatında çok büyük emekler sarf etmiş, adeta her taşında alın teri olan Hayrettin Tuğal ağabeyimizin vefat yıl dönümü. Onu minnet ve rahmetle anıyoruz. Galatasaray camiasına, kulübümüze, tüm Galatasaraylılara 2020 yılının huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz" dedi.



Mustafa Cengiz, Dilek Kutlu, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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