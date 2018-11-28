Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği'ne Cevap! Talihsiz Bildiri...

Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova
maçı öncesi, Kulüpler Birliği'nin açıklamasına cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu.Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:
"Bizim bütün konsantrasyonumuz Galatasaray'ı Avrupa
'da temsil etmek yönünde. Biz sadece Galatasaray'ı değil, ülkemizi de temsil ediyoruz. Bugün Kulüpler Birliği bildirisini gördük ve bu bildiriye hiç uyuşmadığımızı gördük.
Biz VAR uygulamasının bu şekilde uygulanmasına karşı çıktık. Bu diğer takımların da lehine. Yazıyı okuyunca 17 takımı, şaşırdım.
Kulüpler Birliği 17 takımdan oluşuyorsa biz bir şey demiyoruz. Biz ülkenin en büyük parçasını oluşturuyoruz. Biz de bu bildiriye imza atardık. Biz de bu bildirinin bazı maddelerine katılıyoruz. Biz aranmadık bu konuyla ilgili.
Örneğin Ali Dürüst
'ün istifasını ve sonra geri dönmesini biz de onaylamıyoruz. Ali Dürüst'ün eylemleriyle bizim hiçbir ilgimiz yok. Beşiktaş
'ın son maçı 300 kilometre öteye alındı. Kulüpler Birliği buna isyan etmedi.
Bazı hakemler, uzun süredir büyük takımların maçlarına verilmiyor. Galatasaray ilk kez böyle bir şey istedi. 5-6 Anadolu Kulübü başkanıyla görüştüm. Kendilerine baskı yapıldığını söylediler bana. Ali Dürüst'ün açıklamasına tepki verdiklerini söylüyorlar, çok doğru.
Ali Dürüst'ün açıklamalarına tepki gösteriyorlar, çok doğru, ben de gösteriyorum. Ali Dürüst, Galatasaray'ın haklarını nasıl savunacakmış? Bugüne kadar Galatasaray'ın haklarını hep biz savunduk."
"Böyle bir bildiri çok talihsiz bir bildiridir"
"Böyle bir bildiri çok talihsiz bir bildiridir. Çok üzüldüm. (Beşiktaş maçının) bir gün kala Kayseri
'ye alınmasına isyan etmeyen Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor.
Galatasaray'a sinsice tuzaklar kurmak ve Galatasaray'ı ötekileştirmeye çalışmak Türkiye
'ye ihanettir. Spor kardeşliktir, barıştır. Ülkemiz zor durumda, bir takım oyunlara gelmeyin. Toplumsal kargaşa kimlerin işine yarar, lütfen düşünün.
Bazı hakemlerimiz 2015-16 sezonundan beri bazı takımların maçlarına verilmiyor. İlk defa Galatasaray bazı hakemlerin verilmemesini talep ettiğinde bir takım güçler harekete geçti. Çok şaşkınım. Anadolu kulüplerinin başkanları baskı yapıldığını söyledi.
Üzülüyorum. Schalke
maçında yine aynı duruma düştük. Şu anda tüm camiamızın konsantrasyonu buna yöneldi. Üzülüyorum. Bizim genç bir cumhuriyetimiz var. Bir kader gibi bulunduğumuz coğrafyada ulus olarak mücadele ediyoruz. Spor bir araç.
Lütfen birbirimizin eteğini çekmeyelim, mert olalım, dürüst olalım.
Gerek UEFA süreci, gerekse diğer süreçler Galatasaray'ın kendi gücüyle yürümektedir. Öyle derin merin değil. Veremeyeceğimiz hesap yok. Alnımız açık.
VAR görüşmelerini özellikle istedik, bir sonuç yok. İspanya
'da, Hollanda
'da oldu. Tereddüt neden, bilemiyorum. Kaçmaktan, kovalamaya vakit bulamıyoruz. Yine sevk edildim. Hükmü önceden verilmiş kararların savunulmasının olmadığına inanıyorum.
Galatasaray, geri çekilmeyecek. Bu cephede de sahada da ölümüne çarpışacak. Bütün dualarınız takımla olsun."
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Ali Dürüst,Galatasaray,Mustafa Cengiz
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:57