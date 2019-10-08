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Mustafa Cengiz'den son dakika Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Fatih hocamız dünya çapında bir isim, onun değerini biliyoruz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur." dedi.

08.10.2019 16:54

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında yaşanan gerginlik iddialarına yanıt verdi. Cengiz, "Biz Fatih hocamızın değerini biliyoruz. Onun değerinin futbolcular tarafından da kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz. Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik. Buradan size ekmek çıkmaz." dedi.

"FATİH TERİM BİZİM ONURUMUZ"

Cengiz, "Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır buna inanıyoruz. İnsanlar hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Bize intikal edenler bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor. Ben buradan açıklık ve netlikle ifade ediyorum. Bizim asla Fatih Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok." diye konuştu.

"HOCAMIZLA ARAMIZDA FİKİR AYRILIKLARI OLABİLİR"

Cengiz, "Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Görüş ayrılıkları olabilir, fikir ayrılıkları olabilir ama bunları çözmek için Fatih hocamla bize 5 dakika yeter. Karşılıklı birbirimizi dinlememiz, anlamamız yeter. Çünkü biz iyi niyetli oldukça, samimi oldukça, açık oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Cengiz'den son dakika Fatih Terim açıklaması!

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR(12)
AHMET:gsaray başkanı kebapçı selo olsun terime ancak o ayar veriyor
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SERKAN B.:demek ki bi güzel fircaladi seni. dün böyle konusmuyordun.
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AKILLARASEZA:Lağım fareleri bilmem ne. Ne biçim konuşma bu be. İyice uçtu bu amca. .
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CANMEN:U Z A T M A Y I N. . . . !!!
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ULTRANS:BUDA , HOCADAN KORKUP, GERİ VİTES YAPANLARDAN.
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KFY96İST:YAW HE HE
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FENERLE UĞRAŞANIN ÇOCUĞU OLMAZ...:HE HE İNANDIM :)
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FENERLİBAHÇELİ34:Çok çirkin bir benzetme ve her zamanki gibi düzeysiz bir konuşma. Bu adamda bir hitabet problemi var ya. .
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8TAS AKLI:BİZ DE YEDİK
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KUBİ:Bence seneryo her zamanki gibi fatih terim galatasarayi birakir......ve milli takima gecer.......veeee hak etmedigi parayi alir....varsa hakkimiz haram olsun...verenlerede yiyenlerede.....
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