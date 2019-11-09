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Mustafa Cengiz'den sürpriz Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarına ve Fatih Terim ile ilgili çıkan haberlere dair Gaziantep'te açıklama yaptı.

09.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:22

"Devre arasında transfer operasyonu olacak mı?" şeklinde gelen soruya Mustafa Cengiz, " , dinamik bir yapı. Şartlar ve koşullar elverdikçe..." cevabını verdi.

"HOCAMIZLA SORUN YOK, SELAM EDİYORUZ"

"Teknik heyet ile yönetim arasında bir sorun var gibi gösteriliyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Galatasaray Başkanı, şu cevabı verdi.

"Gösterilebilir, olabilir. Galatasaray'ı parçalamak, bölmek ve onu yok etmek isteyen rakipler olabilir. Buna alet olanlar da olabilr. Biz buna gülümsüyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Hocamızla neredeyse her hafta uzun uzun bir aradayız. Biz bir sorun görmüyoruz. Fakat, bunu sorun olarak görmek isteyenler varsa da onlara selam ediyoruz."

"YİNE KUPALAR KALDIRACAĞIZ"

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları sonuçlarla ilgili gelen soruyu ise Galatasaray Başkanı, "Olabilir. Biz bunları hep yaşadık. Dümdüz bir çizgi izlemek mümkün değil. Hele böyle bir ortamda, bütün parametrelerin, dinamiklerin değiştiği futbol dünyasında sürekli aynı neticeyi almanız mümkün değil. Dünyanın en pahalı kadrolarını kuran takımlar için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, herhangi bir takım için de geçerli. Fakat, Galatasaray'ın çizgisi, nasıl biz kuruluşumuzdan bu yana 95 kez kupa kaldırmışsak yine kupaları kaldırmaya devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz." sözleriyle cevapladı.

"DOĞRU YÖNETİLEN BİR MAÇ DİLİYORUM"

ile ilgili de açıklama yapan Cengiz, "Ben genelde maç öncesi ve sonrası konuşmuyorum. Gaziantep'in bir özelliği benim çocukluğumun, özümün olduğu yer. Başarılar diliyorum. Fair-Play içinde doğru yönetilen bir maç diliyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Hak edenin de Galatasaray olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Gaziantep, Spor


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