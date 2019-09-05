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Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi

GS Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya 3 maç ceza vermesinin ardından açıklama yapan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, "Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum" dedi.

05.09.2019 21:32

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun teknik direktör Fatih Terim'e 4, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya 3 maç ceza vermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda buldu.

Kulüp televizyonuna konuşan Mustafa Cengiz "Her camia için kutsal değerler vardır, kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Ceza açıklamasının saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Bunu yakıştıramadım. Türkiye Futbol Federasyonu; herhangi bir takımın, tarikatın, fraksiyonun kurumu değildir. TFF bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Siz eğer mevzilenmenizi belli bir takıma karşı alırsanız, cephenizi ona doğru kurarsanız, bu hayır getirmez. Öncelikle kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hatalar asla iyi niyetle, tesadüfle açıklanamaz. 19.05 yüreğimizi yaraladı; bunun soruşturulması lazım.

"KULÜBEMİZİ ARKASINA MİLİTAN UNSURLAR YERLEŞTİRİLİYOR"

Fatih Terim ile, ceza almasına neden olan açıklamasıyla ilgili konuştuğunu belirten Cengiz "Sevgili hocam Fatih Terim'e 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' diye sordum. O da 'Hayır, ben bize karşı geçen yıl da olan aşırı tepkilerin giderek daha organize hale geldiğini söyledim' dedi. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Son maçta teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. TFF'nin ceza açıklamasında 6222'nin açık ihlali olan bu saldırıyla ilgili bir ceza yok. Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgeleden ziyade, organize halde yapılıyor. Bu birçok statta oluyor. Önlem alınmasını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ KARARIN BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİNE İNANMAK İSTİYORUM"

Hakem hatalarına ve Kulüpler Birliği'nin geçen sezon yaptığı açıklamalara değinen Mustafa Cengiz "Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Aynı cesaretin rakiplere de gösterilmesini istiyoruz. Hakemler neden Galatasaray'a karşı bu kadar cesur? Rakamlar ortada. Bu ne derece organize? Bunu bilemeyiz. Görünen o ki, bize karşı önceki sene ve geçen sene verilen tepki, bu sene artmış durumda. Er meydanından kaçmayız, mücadelemizi ölümüne veririz. Geçen yıl Kulüpler Birliği bir bildiri yayınladı. 17 kulüp Galatasaray'a karşı. İşin acı tarafı, 17 kulübün imzası yok. Kulüpler Birliği'nin karar defterinde de böyle bir karar yok ama başlık ne: '17 kulüp Galatasaray'a karşı.' İçeriği ise içler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik. Siz şu algıyı yaratamazsınız: Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım... Bu olmadı. Men dakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum."

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimPFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR (28)
MEMOLİ: Hakemlerle şampi oldun hakemlere atıyorsun Utanmazlık bu. Teknik adamlarına Söyle çenelerini tutsunlar. Militanlar kale arkalarında değil senin kulubende
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7 16
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MERİÇ: boş yapma. kökünüz militansınız. eze eze alacaz yine şampiyonluğu İnşallah
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11 6
ADINIZI YAZIN: başkan. haklı
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12 7
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JAMES: Ya cephe kuruyorlar da şampiyon siz oluyonuz. Algınıza başlatmayın ağzınıza sahip çıkın almayın böyle cezalar. Var kayıtları nerede? Ali Dürüst sizin için ne hizmet etti? Örgütler kimler açıklayın hadi yüreğiniz varsa. Ceza alınca anca böyle zır zır ağlarsınız.
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7 11
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BU DA GELİR BU DA GEÇER: bence iyi oldu bu, ilerde alınacak haksız kararlara, şimdiden verilecek tepkiler ile, mani olunacaktır. son haftalarda böyle saçmalıklarla şampiyonluk engelleneceğine şimdiden yapsınlar ne yapabiliyorlarsa. . istedikleri kadar feneri şişirsinler, eninde sonunda sönecek, başşak şehir ve beşiktaş zaten kötü durumda. . şampiyon belli şimdiden
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4 4
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SPOR YAZARI: TÜRKİYE''DE FUTBOL GALATASARAY '' A KARŞI OYNANAN BİR OYUNDUR.
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41 17
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FB1907: yav he he
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8 21
GALATASARAY: Kadıköyde ki şampiyonluğun acısını iliklerine kadar hissetmiş olacak ki zamanında Galatasaray''ı hiçbir zaman affetmeyeceğim diyen fenerli nihatın nefretini bugünlerde çok net görüyoruz ! TARAFSIZ OLAMAYAN İNSANLARI TARAFSIZ OLMASI GEREKEN YERLERE GETİRİRSEN BÖYLE OLUR REZALET !
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41 11
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GERCEKCİ: Care böyle haydutlari linc etmek yoksa bi futbolumuz var onuda onlara yedirmemeliyiz.
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3 2
ÇILGIN RAHİP: Sahamız da kaldirmadik kupayı bir tarafınız kalktı hemen
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3 9
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