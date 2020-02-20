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Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 4 büyük kulübün başkanlarının toplanmasıyla ilgili, "Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter" dedi.

20.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:24

TSYD, 26 Şubat Çarşamba günü, , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu görüşmeyle alakalı açıklamalarda bulundu.

"ZEVKLE GELİRİM"

Cengiz, "Ben şimdi bunu yolda öğrendim. Bana gelen bir şey yok. Televizyon kurumundan da davet aldım, şimdi ben katılırım... Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter. Sayın valimiz telefon etti. Ben kabul ettim derhal. 4 büyük kulüp başkanı ve TFF Başkanı bir araya geleceğiz. İlla bir dernek ve televizyon gerekmiyor. Ben hemen evet dedim, ben kaçmam. Umarım onlar da kabul eder" dedi.

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Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (11)
KENAN:Mıstafa önce fatihten okuma metnini al izin al öyle gel
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BUNAK:Bu maç en fazla berabere biter, ersun gider, gs tökezler
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RECEP:KUŞTAN KORKAN DARI EKMEZMİŞ BAŞKANIM YÜRÜÜÜ. . . . . SENİ KİMTUTAR BRAVO BAŞKANIMIZA , KÜÇÜKLE KÜÇÜK BÜYÜKLE BÜYÜK . KONUŞANA KONUŞUR DİLİNİ TUTANA , DİLİNİTUTAR AKTİF VE İŞİNİNERBABI BAŞARILARINIZ DEVAMLI OLSUN. HA BİRDE NEALAKASI VAR DEĞİL SORULAN SORUNUN ŞEKLİNE GÖRE GEREKİRSE CEVABINI SUREYLE DAHİ OLSA VEREBİLİYOR. BAŞARILAR .
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FUTBOLSEVER:Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu ya, hemen ağlayın. Aman sakın susmayın. Allah birgün kökünden susturur hepinizi de rahata ereriz inşallah. Futbolun katilleri.
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KİRLİ LİG KİRLİ MEDYA:Konuşmak için Fatih Terimden izin aldın mı mustafa başkan
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ESESLİ:Adamsın. . . . . . . . .
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BJK:ADAMSIN ADAM VALLA , FENEVİN BAŞKANI GİBİ AĞLAMIYON EN AZINDAN
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VATANDAŞ:ali koç ve m. cengiz bilek güreşi ve yağlı güreş yapsın. 2 seriyide kazanan şampiyon olsun.
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GFB1907:kargaya bak sen kargaya
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MONACO SPOR:bir kulüp başkanı kendilerine yapılan haksızlıkları dile getiriyor. gs maçıyla ilgili ortamı gerecek hiç bir açıklaması yok. bir diğer başkan da bundan dolayı ağlıyor. federasyondaki abilerine mesaj veriyor. geçen yıl t. direktörleri ve malzemecisine kadar ağlayanlar, bugün saçmalıyor.
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