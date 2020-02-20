Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

TSYD, 26 Şubat Çarşamba günü, Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu görüşmeyle alakalı açıklamalarda bulundu.

"ZEVKLE GELİRİM"

Cengiz, "Ben şimdi bunu yolda öğrendim. Bana gelen bir şey yok. Televizyon kurumundan da davet aldım, şimdi ben katılırım... Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter. Sayın valimiz telefon etti. Ben kabul ettim derhal. 4 büyük kulüp başkanı ve TFF Başkanı bir araya geleceğiz. İlla bir dernek ve televizyon gerekmiyor. Ben hemen evet dedim, ben kaçmam. Umarım onlar da kabul eder" dedi.