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Mustafa Cengiz'den yardım kampanyalarına destek çağrısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

30.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:18
Mustafa Cengiz'den yardım kampanyalarına destek çağrısı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.
Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem!" ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz, hesabından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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Haberler ›› Spor ››Mustafa Cengiz'den yardım kampanyalarına destek çağrısı - Spor
Yorumlar (1)
MAHMUT ÖZSOY:Canı gönülden destek veriyoruz. Ülkemizi seviyoruz.GS Başkanı nida bu güzel kampanyasından dolayı kutluyorum.İnsaallah komuyundan gelen desdekle daha da büyür. Çünkü başka gidecek bir yerimiz yok. İnsanımıza,devletimize böyle günlerde destek olmak gerekir.....
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