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Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili basın mensubunun sorduğu bir soruya "İnna fetahna leke fethan mübina" yanıtını verdi.

20.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:43

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın 'de kötü bir istatistiği var. Bu istatistiğin bozulacağına ve bunun size kısmet olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan "İnna fetahna leke fethan mübina" yanıtını verdi. Cengiz'in söylediği ayetin Türkçe meali ise şu şekilde: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."

"UMARIM BU SERİ PAZAR GÜNÜ KIRILIR"

Cengiz ayetin ardından sözlerine şöyle devam etti: "Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak. Kadıköy'de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum. Biz 19 yıldır kazanamıyoruz, 14 yıl da şampiyonluk da görmedik ama bu bir gün bozulacak. Umarım pazar günü kırılır."

FETİH SURESİ NEDİR?

Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke'li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.

FETİH SURESİ KONUSU NEDİR?

Ana konu Hudeybiye Antlaşması'nın değerlendirilmesi, niyetlendikleri umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olan müminlerin teselli edilmesi, bu harekât içinde ve sonrasında olup bitenlerin Allah nezdindeki değerinin açıklanmasıdır. Bu genel çerçeve içinde Hz. Peygamber ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri, onları ibadetten meneden müşrikler ile yalnız bırakan münafıkların acı sonları hakkında önemli bilgiler verilmiş, bu barışı takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir.

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Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi

Mustafa Cengiz, Fetih Suresi, Galatasaray, Kadıköy, Spor


HABER YORUMLARI (31)
YENİCERİ:Son yillarda dinin alet olmadığı bir kurum kuruluş varmı
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SOYTARI:Lan lavuk kuranı pis oyunlariniza alet etmeyin o ayet niçin indirilmiş bilip bilmeden ağzina alma...
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BABANIZ GALARASARAY:sensin lan lavuk sen daha sübhaneke bilmiyon atıp tutuyon sikeci feneri seni
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ya Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın kumarın hilenin şikenin yalanın dolabın döndüğü futbol denilen gereksizliğe kutsal ayetleri karıştırıyorlar,acınacak haldesiniz
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TRABZON SPOR ŞAMPİYON:ŞAMPİYON TRABZON O KADAR
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ADINIZI YAZIN:fenerin bizans oyunları.
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BUNAK:Dini alet etmeyin.şike futbola şike saraya
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NEVZAT:Ya müslüman müslümana karşı nasıl okur :) sanki savaşa gidiyor :) iyice saçmalamış :):):):):):):)
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MEMET33:AŞAĞIDA BAZI KENDİNİ BİLMEZ RUM TAKIM TARAFTARLARI TÜRKİYENİN TAKIMI GALATASARAYA KEM SÖZ SÖYLEMİŞLER, HEPSİ KENDİLERİNE İADE OLUNUR. MUZ CUM. FB.
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YENİCERİ:Kardeş bir gs taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum ülkemizde her şey din üzerine kurulmuş futbol siyaset her şey o yüzden 100 yıldır Bir ileri iki geri gidiyoruz
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