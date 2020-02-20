Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın Kadıköy 'de kötü bir istatistiği var. Bu istatistiğin bozulacağına ve bunun size kısmet olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan "İnna fetahna leke fethan mübina" yanıtını verdi. Cengiz'in söylediği ayetin Türkçe meali ise şu şekilde: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."

"UMARIM BU SERİ PAZAR GÜNÜ KIRILIR"

Cengiz ayetin ardından sözlerine şöyle devam etti: "Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak. Kadıköy'de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum. Biz 19 yıldır kazanamıyoruz, 14 yıl da şampiyonluk da görmedik ama bu bir gün bozulacak. Umarım pazar günü kırılır."

FETİH SURESİ NEDİR?

Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke'li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.

FETİH SURESİ KONUSU NEDİR?

Ana konu Hudeybiye Antlaşması'nın değerlendirilmesi, niyetlendikleri umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olan müminlerin teselli edilmesi, bu harekât içinde ve sonrasında olup bitenlerin Allah nezdindeki değerinin açıklanmasıdır. Bu genel çerçeve içinde Hz. Peygamber ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri, onları ibadetten meneden müşrikler ile yalnız bırakan münafıkların acı sonları hakkında önemli bilgiler verilmiş, bu barışı takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir.