Mustafa Cengiz'e koronavirüs testinden iyi haber
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Cengiz, Galatasaray, Twitter, Güncel