Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi
13.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:01
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelere aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından sevklerle ilgili yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Etik Kurulu, Spor
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