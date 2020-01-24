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Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim'in 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Sayın teknik direktörün söylediği Galatasaray'a yakışmadı" dedi.

24.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:53

Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fatih Terim'in 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Sayın teknik direktörün söylediği Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde 'Arda hayırlı olsun' diyor." dedi.

"BEN GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLSAM BUNLARI DEMEM"

Cengiz, "Sayın teknik direktörün, o oyuncu ile kalbi bağlantısı olabilir. Giderken o yollamış, gidişi ani oldu hatırlıyorum. 12 milyon euro güzel ama hazırlıksız yakalandık, 'Yolu açık olsun' dedik. Atletico Madrid ve Barcelona'dayken onunla yatıp kalktık, mutlu olduk, övündük. Sanki S-400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırıyoruz. Galatasaray teknik direktörü olsam bunları demem, hicap duyarım." diye konuştu.

"YÖNETİM BİR KARAR ALIR VE BUNA UYULUR"

Başkan, "Köstebek sözcüğü de bizi çok yaraladı. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu... Hangi mahrem bilgi verilmiş? Benim yönetim kurulu toplantım 4.5 saate yakın sürdü. Biz aynı noktadayız, aynı duruştayız. Birtakım medya mensubu arkadaşlarımız bunun bilgisini almış olabilirler. Ben teknik direktörüm ile polemiği girmem. Hocamızın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermiyordum. Fikir ayrılığı yok dedim, yönetim bir karar alır ve buna uyulur. Hocamızın istediği 30 kadar oyuncu için 70 milyon euroya yakın harcama yaptık." açıklamasında bulundu.

Mustafa Cengiz'in basın toplantısındaki diğer açıklamaları şu şekilde:

"Ozan Kabak 7,5 milyon euroya İtalya'ya gidiyordu. Açıkça müdahale ettim, temsilcisi değerli bir Galatasaraylı. 'Gitme' dedik, gitmedi. Galatasaray'a +4 milyon euro para kazandırdı. Şu anda 20 milyon euro açığımız var, gece gündüz bunu kapatmak için çalışıyoruz. Galatasaray bir hile yapsa, tavladan pul çalsa, amatöre kadar gitmiştik. Bizim bir hatamız varsa söyleyin, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur. Galatasaray her zaman kurallara uymuştur.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Bizim yazımızı herkes kışa çevirmeye çalışıyor. Stoper çalışmalarımız var, bütün ana hedefimiz, teknik kadronun istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Kadromuz, rakamsal açıdan baktığımızda Türkiye'nin çok üzerinde. 10 puan fark olan lidere baktığımızda, herhalde 6-7 katı. İnşallah bu kadro kalitesini sahaya da yansıtacağız ve şampiyon olacağız. Eksikleri kapatacağız ve yürüyüşe devam edeceğiz, bu kadar diyorum."

Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (39)
GS RAPORU:Başkan bu basın toplantısını yaparak terimi istifa etmesi için fişekledi.ardaya kastımız yok diyor ama ona karşı basın toplantısı düzenleyip imalı bir şekilde ARDA BEY diyor.yazık sana Başkan.galatasaray bir duygu takımıdır ama sen bunu anlayamamışsın.
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THE TALKİNG BAD:Bu hafta mağlubiyet alan bjkyi henüz yeni yakalamış bir gs var.Abdullah avcının gönderilmesi konuşuluyorsa terim neden konuşulmasın ,trt kupasında çeyrek finale çıkarttı diye mi?
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LİON:Oğlan bizim kız bizim kimse bi yere gitmez daha mayısalar bekliyor
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ALEX:FATİH TERİM YİNE KACACAK ZEMİN HAZIRLIYOR
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YUHH:Boş yapıyorsunuz şimdi ayıp..sizi orda tutan hoca..iki yıl şampiyonluk olmasa gitmiştiniz.. kırk defa..
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LEMİNA:O zaman sana güle güle Mustafa Cengiz, Herkes gider Fatih Terim kalır.
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SX:Hadi iyişallah biz de onu istiyoruz çok eğleneceğiz
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FB Lİ:imPARAtor önceden yaptığı gibi kaçacak kesin bahane arıyor :))))))
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DC:Aynen sıvışacak , kaykılacak adam arıyor. Hep aynı taktik iyiyken iyiyim, kötüyken bunlar yaptı
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A.YAZIN:TAMAM MUSTAFA CENGİZ BIRAKABİLİR O ZAMAN
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