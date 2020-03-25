Mustafa Cengiz: Fatih Terim’le görüştüm, sağlığı yerinde

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"FATİH TERİM'LE GÖRÜŞTÜM, SAĞLIĞI YERİNDE"

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Fatih Terim'le görüştüğünü söyleyen Mustafa Cengiz, "Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek" dedi.

"BENDE HİÇBİR BELİRTİ YOK"

Kendisine de koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçları beklediğini belirten Galatasaray Başkanı, "Bende hiçbir belirti yok. Sonuçları bekliyorum, inşallah hayırlısı gelecek. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Dün, Kaan Kançal'a da testler yapıldı" şeklinde konuştu.

MAÇLAR OYNANMASIN DİYE YALVARDIM

Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Söyledim, inanmadılar. Biz uyarılarımızı yaptık, hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse uyarız anacak fikrimizi de söyleriz. 11 Mart Perşembe günü, maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 89 yaşındaki bir eczacıda korona vakası görüldü. Çarşamba günü marketleri boşalttılar. Devletimiz bu paniği önlemek için bütün araştırmaları yaptı. İlk olarak seyircili olarak maçların oynanacağı açıklandı. Devletimiz maçı seyircili oynatacağı için dezenfekte yapalım, paniğe izin vermeyelim diye açıklama yaptım. Huzuru, düzeni bozmak isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledim. Spor yarın da olur ama insan hayatından önemli bir şey yok.

"ERTELENMESİNDEKİ AMACIMIZ NE OLABİLİR?"

Devletimiz 12 Mart Perşembe günü aniden bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı ve biz de şaşırdık. Öğlen ise TFF, maçların seyirciliği oynadığını söyledi. Sonrasında telefon açtık, bilmediğimiz şeyler olmuş. Biz öneri olarak, 1500'e yakın insan var, bu maçlar ertelensin diye açıklama yaptık. Değerli rakibimiz Beşiktaş da risk altındaydı. Erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan, puanlar? Asla. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bu basit avantajları kullanmak istemedik.

"FUTBOLCULAR MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ"

Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih Hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar.

"TFF SEYİRCİSİZ MAÇ İÇİN İNAT ETTİ"

TFF maalesef müthiş bir inatla, bilmiyorum ama sanki ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz bunun tehlikesini gördük. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Biz bu tehlikeyi gördük, bizden başka bunu söyleyen olmadı. Sadece Bursaspor Basketbol Şubesi açıklama yaptı.

"DEVLETİMİZ 'ÇIKIN OYNAYIN' DERSE, OYNARIZ"

8 maç maksimum 1 ayda biter. 1. Lig'de 6 maç kaldı, 3 haftada biter. Bu bir sağlık sorunu, maçlar oynanır. Stadımız dezenfekte ettiğimizde, 'Gelin, oynayalım' dediğimizde devlet bu kararı verdi. Devletimiz 'Çıkın, oynayın' derse, yine çıkarız. TFF bu süreci iyi şekilde yönetemedi.

"TFF, ASLA ERTELEME İSTEMEDİ"

TFF ertelemeden yana asla tavır almadı. Bir aksiyonda da bulunmadı. Biz de TFF'den umudu kestik. Devletimiz nezdinde elimizden geleni yaptık. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız sağ olsun, katkıda bulundular, ilgili federasyon başkanlarını da çağırarak yüzlerine karşı erteleme kararını okudu. Onlara teşekkür ederim.

"4 KULÜP BU KAĞIDI İMZALAMADI"

Bu bir sağlık sorunu. Bu sebeple erteleme istedik. Nihat Bey bana, 'Kulüpler Birliği ıslak imza getirmezse ikna olmam' dedi. Sayın Sepil'i aradım, tavsiye yazısı istedim. Fakat Sepil 4 kulübün imzalamadığını söyledi.

"TEST SONUCUM BELLİ DEĞİL"

Bu arada ne oldu? test sonucum belli değil, ölümden korkmuyorum. Ölüm nereden gelirse gelsin. Ben hiçbir camia aleyhine laf söylemem, hepsinin iyiliğini istiyoruz. Bazıları, bu virüsü Wuhan'da değil Galatasaray'da yaratıldı, Türkiye'ye yayıldı gibi yapılıyor. Yapmayın be kardeşim! Sen hiç evladınla, eşinle koronavirüsten hastanede yattığını hayal edebilir misin? Bir teknik direktör hastanede, kızlarının acısını hissediyoruz. Torunun var mı? Neden bu kin? Bunu yapmayın güzel kardeşim. Bu ülkenin kardeşliğini puan ve puanlar için zedelemeyin. Keşke bu korona teşhisleri konmasaydı da biz hiçbir maçtan puan almasaydık.

"ARAMIZDA PROVOKATÖR AJANLAR VAR"

Çok doluyum, gerçekten aramızda ajan provokatörler var. Ben devlet eğitimi aldım, biz bu kokuyu alırız. Bu devleti zayıf göstermek isteyenler var. Bunlar spor kulübü taraftarı kılığı altında sosyal medyadan mesaj atıyor. İyi niyetli kardeşlerimi uyarıyorum. Basketçiler sahaya çıkmıyordu. Pınar Karşıyaka, Ukrayna'dan geldi, Fenerbahçe ise Fransız takımıyla oynadı. basketçilerin aileleri maçlara çıkmayın diye telefon açtı.

"17 NİSAN, 30 NİSAN GÖRE BAŞLAMA TARİHİ"

Mehmet Sepil ile bir telefon görüşmesi yaptık ve mümkünse yüz yüze değil, telekonferans olmasını istedim. Üç saat görüştük. Sevgili başkanlarımla konuştuk, herkes görüşünü belirtti. Orada alınan karar, futbolcuların antrenman temposunu yitirmemesi için 17 Nisan, 30 Nisan'a göre başlama tarihleri. Bir komisyon kurularak TFF ve devlet ile temasa geçme fikri konuşuldu. Sanırım telekonferans yordu, uyumuşum. Bir uyandım, Play-Off mesajları geldi. Ligin mevcut haliyle tescili ile ilgili iddialar olmuş. Bunlar tele konferasnta konuşulmadı. Sadece ligin ne zaman başlayacağı konuşuldu. Bir çalışma kurulu kurarak, TFF ile birlikte devletimize bilgi aktarmaya çalışıyoruz.

"FATİH HOCAMIZIN HAKLI BİR TEPKİSİ VAR"

Futbolcular ailesinin rızkı için mücadele ediyor. Yabancıların durumu daha kritik. Türk sporcular daha rahat. Türkiye'nin iç durumunu Türkçe bildikleri için rahat izliyor. Yabancı sporcularda panik yaşandı. Fatih Hocamın çok haklı bir tepkisi vardı. Erteleme kararı geçikmişti, derdimizi bir türlü anlatamadık. Derbiden sonra hoca olarak tepki verdi. Bizim konuşmalarımıza göre sert bir tepkiydi. Galatasaray olarak biz 5 maçı deplasmanda oynayacağız, seyircisiz oynasak avantajımız olurdu ama biz ertelenmesini istedik.

"ERTELEME İÇİN FENERBAHÇE DE İMZA VERDİ"

Erteleme için imza vermeyen dört kulübü açıklayamam. Mehmet Sepil Bey açıklar. Fenerbahçe bu dört kulüp içerisinde. Fenerbahçe de erteleme istedi. Yiğidi öldür, hakkını ver.

"BU LİGİ MAKSİMUM BİR AYDA BİTİRİRİZ"

Biz bu ligi maksimum bir ayda bitirebiliriz. Sadece hazırlanmak için süre lazım. TFF'nin FIFA'yi ikna etmeli. Mayıs'da futbolcu sözleşmeleri bitiyor, bu sözleşmeler, liglerin bitiş tarihine çekilmelidir. Bu ayarlanmazsa, hem Türkiye'de hem de dünyada sorun çıkar. UEFA'ya bu konuda çok güveniyorum. Bizim TFF, bunu ayarlayabilir mi bilmiyorum.

"HAKLI ÇIKMAKTAN UTANIYORUM"

"Yine haklı çıktım, haklı çıkmaktan utanıyorum. Galatasaray Kulübü ve Fatih Terim adına konuşuyorum. Haklı çıkmaktan utanıyoruz. Bizi abartmakla, zorla seyircili oynamak istediğimizi söyleyenler utanıyor mu? Ben özür de beklemiyorum."

"ABDÜRRAHİM BEY İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Abdurrahim Bey ile telefonla görüşüyoruz. Fatih Hoca ile bağlantıyı yapmadan bir saat önce görüştük, morali çok iyi. Fatih Hoca gibi sembolik bir ismin bu virüse yakalanmasının ardından toplumun olaya bakışı değişiyor. Sivas'tan gelirken Abdurrahim Bey'in rahatsızlığı vardı. Beşiktaş maçında Abdurrahim Bey de tribündeydi. Derbiden sonra pazartesi günü futbolcular oynamak istemediği için toplantı yaptık. Fatih Hoca ile Abdurrahim Bey yan yana oturdu, ben de ve gittim. Bununla ilgili de şakalaştık. Bizim gibi insanlar kadere inanır. Kadere inanmak gerek"

"DEVLETİN KANALINDA HOCAMIZA SALDIRIYOR"

"Futbol yorumcularının sözlerini bana hatırlatmayın, ben kliplerini izledim, bu ayıp bir şey. Ağzımı bozmak istemiyorum. Devletimizin kanalında, bazı şeyler görüyorum, görünce kanalı değiştiriyorum. Sorumsuz, lakayit şeyler... Hocamıza saldırıyorlar, bana da saldırıyorlar. Bana saldırabilirler, Fatih Hoca'ya yapılan bu ayıp. Abdurrahim Bey'e de yapıldı. Testim pozitif çıksa, mutlu olacaklar var. Bu virüsü neredeyse Galatasaray'ın ve benim yaydığımı düşünüyorlar."