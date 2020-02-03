Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'TA gündeme dair açıklamalar yaptı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle;

"Geçen hafta Digitürk ile GSTV arasında tarihi bir anlaşma imzaladık, bu anlaşmanın camiamız tarafından bilinmesini istiyoruz. 2007 yılından bu yana GSTV, TV kanallarında yer alıyor; 2009'dan bu yana da sadece Digitürk platformlarındayız. Bu sözleşme nedir? GSTV artık lokal sınırlar içinde kalan bir kanal değil, Türkiye'nin adını bütün dünyaya duyurarak bir dünya kulübü olduk. beIN sinyal hakkını bize devretmek için söz verdi."

"FLORYA ALDIĞIMIZIN 5-6 KATI"

Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık kardeş gibi, birbirinden ayrılamaz. Biz, Florya'yı verdiğimiz değerden geri aldık, Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı. Bizim aldığımız değer ile şu anki değer ve imara açılması bizi mutlu etti. Florya bize yeterli değil, bunu söylemek zorundayım. Alt yapılarımıza saha yetmiyor, Türkiye'deki en büyük sorun bu. Avrupa'nın her yerinde, her sokakta çim sahalar var. Bizim şehirlerimizdeki yapılaşma çocuklarımızı spordan mahrum bıraktı

"TÜRKİYE'NİN ADINI DUYURDU"

"Galatasaray, Süper Kupa'dan bu yana, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin ve Galatasaray'ın adını tüm dünyaya duyurmuştur."

DEVLET DESTEĞİ AÇIKLAMASI

10 adet sahanın yerleşimi için bize Kemerburgaz verildi, Florya'da da devam edeceğiz ama Florya'da ağırlıklı olarak altyapı olacak. Tabii bir de basket altyapısı var. Kemerburgaz için 2 yıldır mücadele ediyoruz, Florya'yı aldık, şimdi de Kemerburgaz'ı aldık. Devletimize gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Biz, bir bedel ödedik. 120 milyon + 8 milyon ödedik ve her ikisini de yapılandırdık. Bundan kimse rahatsız olmasın! "Siz devlet desteği ile yaptınız" deniyor, elbette devlet desteği ile yaptık ama legal sınırlar içerisinde yaptık. Devlet desteği ile varlığınızı sürdürecekseniz, sonra da "devlet destek veriyor" diye isyan edeceksiniz, bu trajikomik bir durum.

"1.5 SAATLİK YOL VAR"

Kemerburgaz'da 6 çim sahayı realize etmek zorundayız. Takımımızın Florya'dan Seyrantepe'ye gelmesi polis eşliğinde olmasına rağmen 1.5 saat sürüyor, bu durum futbolcularımızın da konsantrasyonunu bozuyor. Ruhsatı iptal edilen madencinin tahliyesine fiziki olarak başlandı Kemerburgaz'da. Projemiz hazır. Yıkım başladı, biz Kemerburgaz'da en kısa sürede işlemlere başlayacağız. Buradaki yatırım yaklaşık 150 milyon TL! Bizde büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var, lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun. Biz yaparız, taraftarımız yapar, buna gücümüz yeter ama bize destek olanının da heykelini dikeriz

"RİVA'YI GÖRECEKSİNİZ"

Biz Florya anlaşmasını yaptıktan sonra Riva'da talep patlaması yaşandı. Müthiş bir değer alanı. Bizim Florya için ödeyeceğimiz faiz oranı, Riva için kompanse edildi. Almak isteyen arkadaşlara söyleyeyim; seçme alternatifleriniz azalıyor, inşallah ben de alacağım. İstanbul'un Riva'sının nasıl değerli bir hale geleceğini göreceksiniz

"TASARRUF EDEREK BÜYÜYEMEZSİNİZ"

"Biz yönetim olarak mali disiplini sağladık. Göreve geldiğimiz zaman binlerce haciz işlemi ile karşılaştık, amatör sporlarda 60 milyona yakın ödememiz vardı. Bizim şu anda dernek olarak hiç borcumuz yok, sadece basketbol antrenörüne 1 milyon 250 bin dolar bir ödememiz var. Sürekli olarak başarıya ihtiyaç duyan bir sürecin içerisindeyiz, sürekli dikkat ve koşuşturma içerisinde olmak zorundayız. Sadece tasarruf ederek, küçülerek hiçbir yere varamazsınız, hedeflerinizi sürekli büyütmek ve o hedeflere ulaşmak zorundasınız"

"UEFA, TARİHTE İLK KEZ BİZE YAPTI"

UEFA ile sayısız kez görüştüm, 4 ay UEFA, 4 ay CAS süreci. UEFA bizi anlayışla karşıladı, 3 yıllık sürede 1 milyarlık açığımız vardı ancak bize verilen açık miktarı 30 milyon TL'ydi. Bu durumu UEFA ile çözdük ve bize 4 ay süre verin dedik, müthiş bir sunum hazırladık, ilişkilerimizi sağlam tuttuk. UEFA bizi inceledi ve bize güvendi. 4 ay süre istedik, çok garip karşıladılar, 147 milyon euro zararımız vardı ama biz bu uçağın burnunu 4 ayda kaldırdık. Burada taraftarımızın çok büyük desteği var, mali disiplini sağladık. UEFA, 147 milyon euro zarar etmemize rağmen Galatasaray ile 4 yıllık yeniden bir anlaşma yaptı, bu tarihte ilk kez olan bir durumdu

"CAS İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMINI HAKLI BULDU"

UEFA ile yaptığımız anlaşma sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük olay oldu, binlerce mektup gitti UEFA'ya! Bize dava açtılar, suçladılar UEFA'yı. Biz, dava açan komiteye karşı çok sert savunmalar yaptık ve bu komitenin bize sorgusuz sualsiz ceza verme yetkisi vardı. Biz bu tehlikeyi gördük ve CAS'a gittik. CAS, ilk kez bir Türk takımını haklı buldu ve bizim Avrupa yolumuz açıldı.

"YÖNETİCİLER CEBİNDEN VERİYOR"

"Ben dahil bütün yönetim deplasman maç giderlerinin hepsini kendi cebinden ödüyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor! Her şey bitti mi? Hayır! 200 milyon dolara yakın eksi bir durumumuz var ve bunu eritmemiz için zamana ihtiyacımız var. Galatasaray tarihinde ilk defa, mali genel kurulu ek bütçe istemeden geçtik, biz istemedik."

"HERKESİN LİMİTİ BELLİYDİ"

TFF, lisanslama adına çok değerli bir çalışma başlattı ve biz kendi kurallarımızı koyduk. Bu çalışmaların içerisinde biz vardık, ancak daha sonra bizi bu çalışmalara almadılar. Siz, kuralları yıkmak için mi koyarsınız, uygulamak için mi? 26 Hazidan'da bu kuralları ilan edildi, biz de uyduk! Gelirler, giderler, bağımsız denetimden geçen raporları TFF'ye verdik. TFF bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. 31 Aralık'ta da TFF herkesin harcama limitini açıkladı.

"FENRBAHÇE'YE EK YAPTILAR"

31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıktı; "Hayır, 8 Ocak tarihinde bir başvuru yapıyor ve limitlerimi arttır diyor. Limiti, 33 milyon TL 8 Ocak'ta artıyor ve daha sonra tebliğ ediliyor ama bu yetmiyor. 17 Ocak'ta bir başvuru daha yapılıyor ve bir ek bütçe daha isteniyor. TFF, 26 milyonluk bir ek daha yapıyor ve müthiş bir rahatlama getiriliyor

"BU EK NEDEN YAPILDI?"

Bu ek neden yapılıyor? Nedenini bilmiyoruz. TFF bu hakkı, haksız yere nasıl verebiliyor, kurallar belli, arka kapıdan dolanamazsınız. 49 milyon TL ile puan silme, para cezası gibi cezalar erteleniyor. %28 aşım olacaktı. TFF'ye soruyorum; Bunu nasıl yaptınız? Bu limit harcama arttırımı usulsüzdür, bunu hangi maddeye dayanarak bu kulübümüze ( Fenerbahçe ) rahatlama sağlandı.

"KENDİ KURALINI BOZAMAZSIN"

İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de başvurdu, olmadı, karara saygı duyacağız dediler ardından, buna da çok fazla saygı duyuyoruz. Biz şeffaflık bekliyoruz. Kimin ne limiti var açıklanacak. TFF'ye diyorum ki; siz nasıl olur da 100 metre yarışı başladığı zaman nasıl olur da bu yarışı 120 metre yaptınız? Bunu başkalarına da yaptınız mı? TFF, benim sorduğum soruların cevabını vermek zorunda. Kendi koyduğunuz kuralları bozamazsınız, bunu yapamazsınız.