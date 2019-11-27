Haberler » Spor » Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır - Spor

Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

"Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazla"Serhan TÜRK / - Mustafa Cengiz, "Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride.

27.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:06Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

"Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazla"

Serhan TÜRK/ - Mustafa Cengiz, " şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Ödül Töreni'nin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını vurgulayan Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde ölümüne mücadele vardır, şampiyonluk vardır. Galatasaray, onurlu ve şerefli galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek" diye konuştu.

"BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GALİBİYET SAYIMIZ, DİĞER TAKIMLARIN TOPLAMINDAN FAZLA"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini paylaşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibariyle en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasaray'ız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Cengiz'in açıklamaları



Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:06 Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır
15:55 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret
15:50 Sorgun Belediyespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
15:49 CANLI YAYIN DUYURUSU
15:48 Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
15:45 Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı
14:52 Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:27 Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
12:14 Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım
10:31 Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:13:32