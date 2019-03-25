Mustafa Cengiz Açıkladı: Mahkemeye Gidiyoruz

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray'da "zorunlu seçim" kararı ile sonuçlanan mali genel kurulunun ardından başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının karşısına çıktı. Cengiz, hukuki olarak gerekli hamleleri yapacaklarını belirterek mahkemeye gideceklerini söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Cumartesi günü kamuoyunda ve Galatasarayımızda çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamlamış bulunuyoruz. Başlangıcında huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulumuzun aynı şekilde devam ederek bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini arzu ederdik, fakat maalesef öyle olmadı. Yönetimimiz süresince mali anlamda genel kurul üyelerimizin de tasvip ettiği yadsınamayacak başarılara imza attık."

"BEN HERKESİN BAŞKANIYIM"

"Bu mali başarıların ardından yapılan idari reformların olduğuna hiç kuşku yoktur. Camiamız için çok önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz bu süreçte bu tartışmaların camiamıza vereceği muhtemel zararların bilinciyle tüm kamuoyuna iktidal çağrısı yapıyorum. Yarattığımız sinerjinin, bu doğrultuda yönlendirilmesini rica ediyorum. Bu bağlamda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak ben, bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım."

"HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINACAKTIR"

"Bu an itibariyla, Galatasaray'ın yüce menfaatletri ve Galatasaray'ın korunması adına gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda girişecek ve sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun, emanetiniz emin ellerdedir."