Mustafa Cengiz'in testi negatif çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesinin koronavirüs testi negatif çıktı.
26.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:10
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesinin koronavirüs testi negatif çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tüm ekip teste tabi tutulmuştu. Futbolcular ve teknik heyette başka bir pozitif vakaya rastlanmazken sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de test sonucu negatif çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada testin sadece Cengiz'e değil, ailesi ve yakın çevresine de uygulandığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
(İHA)
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tüm ekip teste tabi tutulmuştu. Futbolcular ve teknik heyette başka bir pozitif vakaya rastlanmazken sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de test sonucu negatif çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada testin sadece Cengiz'e değil, ailesi ve yakın çevresine de uygulandığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Güncel