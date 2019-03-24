Mustafa Cengiz, Kararı Alkışlayan Abdurrahim Albayrak'ı Engelledi

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken kongrede uzun süre hafızalardan unutulmayacak bir sahne yaşandı. İbra oylamasının yapıldığı esnada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, üyelerin oylamada pozitif bir görüş belirtmesinin ardından bu kararı alkışladı.

KAMERALARA YANSIDI

Kendisine yönelik eleştirilerin ardından biraz gergin olduğu gözlenen Mustafa Cengiz, yardımcısı Albayrak'a müdahale etti ve alkışlamasını engelledi. Mustafa Cengiz'in, Abdurrahim Albayrak'ın alkışlamasına engel olduğu bu anlar kameralara da yansıdı.

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