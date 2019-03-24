24 Mart 2019, 13:29
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Mustafa Cengiz, Kararı Alkışlayan Abdurrahim Albayrak'ı Engelledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ibra oylamasında verilen kararı alkışlayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ı engelledi. Bu hareket genel kurula damga vurdu.

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken kongrede uzun süre hafızalardan unutulmayacak bir sahne yaşandı. İbra oylamasının yapıldığı esnada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, üyelerin oylamada pozitif bir görüş belirtmesinin ardından bu kararı alkışladı.

KAMERALARA YANSIDI

Kendisine yönelik eleştirilerin ardından biraz gergin olduğu gözlenen Mustafa Cengiz, yardımcısı Albayrak'a müdahale etti ve alkışlamasını engelledi. Mustafa Cengiz'in, Abdurrahim Albayrak'ın alkışlamasına engel olduğu bu anlar kameralara da yansıdı.

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Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Spor



YORUMLAR (3)
ANTİ DURSUN: dursun zamanında galatasarayın takım otobüsü bile hacizlikti. elektrik faturasını ödeyemeyen dursun yeniden başkanlığa adaysa benim için GS bitmiştir. tepki olarak her hafta başakşehir maçına giderim. . . not: başakşehir 5. etapta oturuyorum. . .
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FER: Galatasarayı hissesi 1,270 kuruş yabancıbir şirket gelip bir zamanlar 6,6 dolar olan hisseyi 0,20 sente külübün tamamını yok pahasına satın alır, bunun sebebi Mustafa cevizdir derhal geldiği yere gitmeli
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DER: Galatasarayı batıran bu adam biran önce çekip gitmeli ,onun yerine adnanpolat
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  • SEN SUS : boş yapma veled adnan dönemini hiç unutmadık tam bir rezaletti.
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