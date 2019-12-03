Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Öncelikle Trabzon seyircisine, yönetimine, başkanına teşekkür ediyorum, bizi müthiş ağırladılar. Tribünler dostluk içinde hakaret, küfür olmadan destekledi. Şiddetli yağış altında iki takım da ölümüne mücadele etti. Ömer Bayram çok da iyi performans gösteriyor, haklı da olsa, haksız da olsa öyle bir reaksiyon vermemeli. Hakem her türlü kartı verebilir, özgür. Karşı takımın futbolcunun da 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizi düşünmeye zorladı. Arkadaşlar el sıkmaya bile korkuyorlar" dedi.

"EN SERT MÜCADELEYİ VERİYORUZ"

Cengiz, "Ben Galatasaray tarihinin en ağır cezasını aldım TFF'den. Bir şeyleri çok söyleyince ağlıyor, yaka mikrofonuna bile konuşuyor deniyor. Sadece konuşmakla olsaydı, Çiçero Sezar olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız. Haklı olmak için sizin bakış açınızla karşı tarafın bakış açısının örtüşmesi demek. Karşı tarafın da argümanları vardır. Samimiyet içinde spor yapıyorsanız, empati yaparak karşıyı da düşünmelisiniz. Biz görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Sürekli olarak bunu gündeme getirmek, bu mücadelenin değerini ve anlamını yitirir" açıklamasında bulundu.

FALCAO AÇIKLAMASI

Cengiz, "Diyelim ki Falcao'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak"diye konuştu.