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Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Galatasaray-Trabzonspor maçında Pereira'ya müdahalede bulunmasıyla ilgili, "Ömer Bayram, haklı ya da haksız olsun öyle bir hareket yapmaması gerekir. Reaksiyonunu doğru bulmuyorum." dedi.

03.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:39

Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Öncelikle Trabzon seyircisine, yönetimine, başkanına teşekkür ediyorum, bizi müthiş ağırladılar. Tribünler dostluk içinde hakaret, küfür olmadan destekledi. Şiddetli yağış altında iki takım da ölümüne mücadele etti. Ömer Bayram çok da iyi performans gösteriyor, haklı da olsa, haksız da olsa öyle bir reaksiyon vermemeli. Hakem her türlü kartı verebilir, özgür. Karşı takımın futbolcunun da 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizi düşünmeye zorladı. Arkadaşlar el sıkmaya bile korkuyorlar" dedi.

"EN SERT MÜCADELEYİ VERİYORUZ"

Cengiz, "Ben Galatasaray tarihinin en ağır cezasını aldım TFF'den. Bir şeyleri çok söyleyince ağlıyor, yaka mikrofonuna bile konuşuyor deniyor. Sadece konuşmakla olsaydı, Çiçero Sezar olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız. Haklı olmak için sizin bakış açınızla karşı tarafın bakış açısının örtüşmesi demek. Karşı tarafın da argümanları vardır. Samimiyet içinde yapıyorsanız, empati yaparak karşıyı da düşünmelisiniz. Biz görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Sürekli olarak bunu gündeme getirmek, bu mücadelenin değerini ve anlamını yitirir" açıklamasında bulundu.

FALCAO AÇIKLAMASI

Cengiz, "Diyelim ki 'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak"diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ömer Bayram, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (3)
...:Bu kadar para ve bu kadar başarısızlık Galatasarayın hazmedeceği bir durum değil Başkan onuru olan istifa etmeli
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YAŞLI KURT:EFFERİN YOLA GELL CENGİZ DEDE
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SALCANO_011:bu adam hala boş konusuyor ya milyonlar verdigi oyuncu cop cıktı
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