Haberler » Spor » Mustafa Cengiz: 'Onyekuru İnşallah maksimum 2-3 hafta sonra düzelecek' - Spor

Mustafa Cengiz: "Onyekuru İnşallah maksimum 2-3 hafta sonra düzelecek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma teşhisi konulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra sahalarda olacağını açıkladı.

11.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:00Mustafa Cengiz:
Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma teşhisi konulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra sahalarda olacağını açıkladı.

Kulübün ocak ayı divan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. Galatasaray'a en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun hastalığı hakkında konuşan Cengiz, "Sağlık ekibimizi, Yener hocamı çok candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikeli ölümcül olanı. 48 saat içerisinde önlem alınmasıydı çok kötü sonuçlar alabilirdi. İnşallah maksimum 2-3 hafta sonra düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Galatasaray aşığı. Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru da iyileşecek. Luyindama da öyle biliyorsunuz. Afrika'ya gidenlere bir şey oluyor. Onlara artık naza boncuğu mu takacağız, bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer stratejilerini yaptıklarını belirten Başkan Cengiz, "Mali finansal fair play içinde elimizden geleni yapacağız" dedi. Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi konusunda Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını ifade etti.

"Artık deve mi keselim, ne yapalım?"

Futbolcuların sakatlanmalarıyla ilgili olarak sarı-kırmızılıların başkanı, "Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde. Allah nazardan, kazadan korusun. Önce insan ve futbolcumuzun sağlığı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek" diye konuştu.

"Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor"

Transferde FIFA ve TFF'ye uygun davrandıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, "Rakiplerin yaptığına bir şey diyemem" dedi.

Sivasspor'a şapka çıkardığı söyleyen Cengiz, "Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor. Alanyaspor, Malatyaspor müthiş destan yazıyor. Ankaragücü, o kadar zor durumda destan yazıyor. Bursaspor'un 3 puanı silindi, mücadele ediyor. Futbol kentleri var. Eskişehirspor, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya... bunların ligimizde bulunması gerekiyor. Anadolu kulüplerine saygı duyuyorum. Hepsine de şapka çıkarıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:09  Mustafa Cengiz: Fatih hocayla aramızda sorun yok - Spor
19:08  Galatasaray'da Mariano'nun menajeri kampa geldi! - Spor
19:03  Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması | Transfer haberleri - Spor
18:59  Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı - Spor
18:58  Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız" - Spor
17:53  Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
14:20  TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
11.01.2020 19:12:34