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Mustafa Cengiz: Seri'nin pozisyonunda top dizine çarpıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Malatyaspor maçımızda, yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun penaltı yapmış gibi gösterildiğini görüyoruz. Üstten gösterildiğinde bize göre dize çarpıyor." dedi.

18.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:29

Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamaları:

"Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden tüm takımlarda hakem endişesi var. Hakemlerin kötü, artniyetli, hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum. Önümüzdeki dev maçta, hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Son maçımızda, yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun penaltı yapmış gibi gösterildiğini görüyoruz. Üstten gösterildiğinde bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, futbol bunun için güzel. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil, arkadaşımız, yakın akrabamız.

MUSTAFA CENGİZ DERBİYİ KADIKÖY'DE İZLEYECEK

7 takım da potada, kazanmaya alışmış durumdayız, bunun sürmesini diliyoruz. İnşallah Kadıköy'de olacağım. Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bu hakemlere de hakaret, gördüklerini çalsınlar, adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması önemli bizim için. Bunu diliyorum.

"ORADA 6-0 KAYBETTİK"

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, Samsunspor gibi takımlar umarım ligde olur, hepsi bizim değerli rakibimiz. Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."

Mustafa Cengiz: Seri'nin pozisyonunda top dizine çarpıyor

Mustafa Cengiz, Malatyaspor, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ULTRA ASLAN:Sayın Başkan ben sizin gerçekleri çarpıttığınızı düşünüyordum lakin siz aleni bir şekilde insanların gözlerinin içine bakara YALAN söylüyorsunuz. Yılların Gs taraftarıyım bu yalandan ben bile utandım. YAZIK!!!
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BZZTT:doğru diyor dizine çarpıyor çünkü adamın eli dizi , dizide eli
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MEMLEKETİM:Göz göre göre yalan söylüyor. Bunlar nasil insan? Bunlarin Din''i Iman''i yok.
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KADIKÖY:Gözün kör olsun başkan. Hakemleri arkanıza almışsınız yürüyün şampiyonluğa
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ADANALI:Amigo başkan yüzüde kızarmıyor
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SARI:diz ile ilgisi yok be başkan yuhhhh
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TS:GÖZLÜK TAK
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