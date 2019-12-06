Mustafa Cengiz: Sneijder ve Drogba olsa da tekrar onlarla oynasak

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'e Emlak Konut anlaşmasının ardından Sneijder ile Drogba gibi yıldızların gelip gelmeyeceği soruldu.

Proje bitmesinin ardından takıma yıldız isimlerin alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber olsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında bir yıldız ile yürür. Gerisinin sahada ölümüne koşan, 90 dakika aldığını kutsal formayı ölümüne mücadele ile yansıtan o ruha sahip insanlarla yürüyeceği de kesin. Her zaman gelir" dedi.