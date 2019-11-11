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Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor

açıklamalarda bulundu.

11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:46Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor
açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, " 'ın daha önemli konuları var; Florya, , amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Riva, Spor

Kaynak: DHA

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