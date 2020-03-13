Mustafa Cengiz, TFF Etik Kuruluna sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.
13.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:46
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada, başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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