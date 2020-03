Mustafa Cengiz: ’TFF süreci sağlıklı yönetmedi’ -2

- Mustafa Cengiz: "TFF süreci sağlıklı yönetmedi" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği'nde play-off konusu konuşulmadı"" Fatih hocamızın morali ve sağlığı çok iyi""Ben artık haklı çıkmaktan utanıyorum!"İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tehdidi sonrası süreci iyi yönetemediğini söyledi. Başkan Cengiz ayrıca Kulüpler Birliği'nde play-off veya liglerin tescili konusunda da bir görüşmenin yapılmadığını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, liglerin ertelenmesi ve futbol camiasına da sıçrayan koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, kulüp televizyonuna telefonla bağlanarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Test sonuçlarını hastanede bekleyen Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın durumunun iyi olduğunu belirten Cengiz, "Test sonuçlarını bekliyor. 36 saat sürüyor sonucu. 5 gün içinde ciğerdeki sorunların gideceğini umut ediyor. Hocamızla da görüştüm, sağlığı çok iyi. Morali de iyi. Sevenleri sevinsin. Rakipler biraz daha fazla çalışsın sahaya dönünce. Bana gelince bende bir belirti yok. Ateş, öksürük yok. Bilinen belirtilerin hiçbiri yok. Test yapıldı. Yusuf Bey, ben, Kaan Bey test yaptık. Bunun sonuçlarını bekliyoruz. Bakanlıkların tedbirlerine uymamız gerekli. Çarşamba gününden itibaren Galatasaray olarak 'evde kal, evde çalış' diyoruz. Bütün departmanlarımızı eve gönderdik. Bu bir pandemi. Bütün kıtaları kapsayan bir salgın. Bu salgından kaçış pek mümkün görünmüyor. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerini alarak bunu atlatmak istiyoruz. Devlet yaşlıları korumayı çalışıyor onlar için elinden geleni de yapıyor" diye konuştu."Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyin dedik"Maçların iptal edilmesi için gerekli uyarılarda bulunduklarını dile getiren Cengiz, "Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçları seyircili oynamak istiyoruz gibi algı oluşturdular. Devletimiz ne derse o olur. Ama bizim de bir önerimiz varsa bunu ifade ederiz. 12 Mart Perşembe günü devletimiz maçların seyircisiz oynanacağını söyledi. 11 Mart'ta ilk vaka çıktı. Çarşamba-Perşembe günü panik havası oluşturuldu. Devletimiz bu paniği önlemek için araştırmaları yapmaya başladı. Devletimiz seyircili oynanacağını söyledi. Bizim de o gün 14.30'da bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Biz devletimiz seyircili oynanırsa dezenfekte yaparız paniğe gerek yok dedik. Provokasyonlara dikkat edin dedik. Camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Spor bugün var yarın yok. En değerli olan insan hayatı. Biz tabi ki önce kendi milletimizi ve devletimizi düşünüyoruz. 12 Mart akşamı devletimiz bir karar aldı saat 19.00'da. Seyircisiz oynanacak dedi. Şaşırdık, çünkü öğlen TFF seyircili dedi akşam devlet seyircisiz dedi. O akşam devletimizle irtibata geçtik. Öneri olarak en az akredite 1500 kişi olacak. Protokol de 100 kişiydi. Beşiktaş'ın görevlileri ve yöneticileri de oradaydı. Bunu seyircisiz oynatma yerine erteleme istememizdeki neden ne olabilir. Puan mı? Asla. Bizim 8 maçımızın 5'i deplasman. Seyircisiz olursa bu bir avantaj. Biz böyle avantajları kullanmayız. Oyuncular maça çıkmama düşüncesiydi. Fatih hocamız futbolcuları tek tek ikna etti. Ertesi gün dedik ki bu kadar tehlike var ama buna kimse inanmadı. Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyin dedik. TFF müthiş bir inatla ligin seyircisiz devam etmesini istedi. Bizden başka bunu konuşan da olmadı. Bir tek Bursaspor basketbol takımı bildiri yayınladı. En son Nihat Bey'i aradım. Futbolcuların isyanını biliyorsunuz, ertelenmesinde hayır var dedim. 1 ayda tamamlarız dedim maçları. Devletimiz bize ne zaman başlayabilirsiniz derse 1 ayda bitiririz dedim. Bu bir sağlık sorunu. Bu nedenle erteleme istedik" ifadelerini kullandı."4 kulüp maçların ertelenmesini istemedi"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in erteleme ile ilgili Kulüpler Birliği'nden ıslak imzalı kağıt istediğini söyleyen Cengiz, "TFF bu süreci sağlıklı olarak yönetmedi. Nihat Bey'i aradığımda, 'Kulüpler Birliği ıslak imzalı karar getirmezse müdahil olmam' dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'i aradım, yazı hazırlayalım dedim. Ancak Sepil, 4 kulübün imzalamadığını söyledi. Ben de imzalayan kulüpler imzalasın, öyle verelim dedim. Çok yazılıp, çizildi bunu belirteyim; Fenerbahçe erteleme istedi. İstemeyen 4 kulübü açıklayamam. Yiğidi öldür hakkını yeme. Fenerbahçe ertelenmesini isteyen takımlardandı. TFF ertelemeden yana bir aksiyonda bulunmadı. Sonra da umudumuzu kestik. Sağ olsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız araya girdi. Spor bakanımız federasyon başkanlarını çağırarak kararı verdi. Ölüm nereden gelirse hoş geldi sefa geldi dedim. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Bütün camialar için söylerim. Hepsinin iyiliğini isteriz. Dürüst mücadele içinde yarışmak isteriz. Öyle bir ortam oluşturdular ki sanki virüs Wuhan'da değil Türk Telekom Stadı'nda yayıldı. Bu kin, bu nefret neden? Bunu yapmayın. Keşke Fatih hocam, Abdurrahim, eşi, Göksel Gümüşdağ hastalanmasaydı da biz hiç puan almasaydık. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir" açıklamasını yaptı."Kulüpler Birliği'nde play-off konuşulmadı"Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin yaptığı telekonferans toplantısında play-off ya da liglerin tescil edilmesiyle ilgili bir konuşmanın geçmediğini de belirterek, "Başkanlarım herkes kendi görüşünü bildirdi. Orada alınan karar bir komisyon kurularak, TFF ile temasa geçip, liglerin devletin vereceği kararlar doğrultusunda bir an önce başlaması yönündeydi. 17 Nisan, 30 Nisan'a göre başlama tarihlerini konuştuk. Sonra o görüşmeden sonra ben bir uyudum. Sonra play-off dedikoduları çıkmış her yerde. Bütün alternatifler konuşulabilir ama bunlar o toplantıda konuşulmadı. Şu anda Kulüpler Birliği bir çalışma grubu kurarak TFF ile koordineli biçimde devlete bilgi aktarmaya çalışıyor" dedi."Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı"Yabancı futbolcuların mevcut durumda tedirgin olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, "Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı. Türkiye'nin durumunu takip ediyorlar. Türk oyuncular biraz daha rahat. Pazar günü hocamız maç sonu haklı olarak tepki verdi. Oyuncularımızın durumunu en iyi hocamız biliyor. Futbolcularımızda büyük rahatsızlık vardı. Kulüpler Birliği'nde de bu konuşuldu. Futbolcuların başkaldırdığını söylediler. Ben o kulüplerin isimlerini veremem. Bizim futbolcularımızda da bir tepki oluştu. Türk futbolcuları da tedirgin. Onların da aileleri var" ifadelerini kullandı.Futbolcuların kontratları ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirten Cengiz, "Her şey tarih endeksli. Biz istersek maçları bir ayda bitiririz. Ancak burada önemli bir konu var. Mayıs'ta sonlanan kontratların liglerin bitiş tarihine endekslenmesi gerekir. TFF'nin bu konuda çalışma yapması lazım. Yoksa ciddi sorunlar çıkar. UEFA ciddi çalışıyor" dedi."Ben haklı çıkmaktan utanıyorum"Başkan Cengiz, yayın sırasında Fenerbahçe Kulübü'nün bir futbolcu ve bir sağlıkçının koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklaması üzerine, "Ben haklı çıkmaktan utanıyorum. Bize algı oluşturuyor diyenler acaba utanıyor mu? Biz tek başımıza mücadele verdik ama kimse inanmadı. Umarım bizi eleştirenler de utanır. Virüse karşı bu bir savaş. Türk insanının bünyesinin bunu rahatlıkla halledeceğine inanıyorum. Doktor ve bilim adamların yönergelerine uyalım" yorumunu yaptı."Futbolculara uyarılar yapıldı"Florya'da herkese test yapıldığını vurgulayan Cengiz, "Hemen hemen Florya'da çalışan herkese test yapıldı. Yener İnce hocamız süreci çok iyi yönetti. Sosyal medyada yazanlar var. Bunlar yazıyor. Benim için de yazmışlar, hanım bana test mi açıklandı diyor. Biz sporculara programlar gönderdik. Hiçbir seyahatte bulunmamaları ikinci emre kadar evlerinde spor yapmalarını istedik. Tek tek söyledik. Sporcularımız ve futbolcularımız buna uyuyor. Hocamız 2-3 gün içinde inşallah Florya'ya döner. Biz devletimizden işaret bekleriz. Onlar işaret vermedikçe harekete girmeyiz" dedi.Mustafa Cengiz, Albarak'ın Sivasspor maçı dönüşünde rahatsız olduğunu da belirterek, "Sivas'tan gelirken Abdurrahim'in şiddetli rahatsızlığı vardı. Gribal bir rahatsızlık olarak yorumlandı. Sonra Beşiktaş maçına geldi. Beşiktaş maçından sonra pazartesi günü 'Rize maçı ile ilgili futbolcuların bir tepkisi var. Bir toplantı yapalım' dedik. Fatih Hoca ile Abdurrahim yan yana oturdu. Kadere de inanmak gerekir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA