02 Aralık 2018, 16:47
»»

Mustafa Cengiz: Trafik Cezası Almıyoruz, Galatasaray İçin Ceza Alıyoruz

Mustafa Cengiz: Trafik Cezası Almıyoruz, Galatasaray İçin Ceza Alıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine verilen cezalar hakkında "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından  kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza  alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.
Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı  dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlik sonunda AA muhabirinin, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak  mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz,  "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok."  şeklinde yanıtladı.
PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak  mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Mustafa Cengiz,Galatasaray

YORUMLAR