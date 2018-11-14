Toplantı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında başladı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro yer aldı.
Hamamcıoğlu Galatasaray - Fenerbahçe
derbisi öncesinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener
için başsağlığı dileğinde bulundu.
Başkan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"ÖZÜR DİLERİZ, BELLİ HAYVAN TÜRLERİYLE..."
Dünya çapında çok değerli bir marka olan hocamız Fatih Terim
'e yapılan saldırıyı kınadık ancak sanırım anlamadılar (Fenerbahçe). İkinci Başkanı da muhatap almak istemedim.
İçeride ve dışarıda yapılan haksız eleştirilerin hepsine cevap veremeyiz. Özür dilerim; biz belli hayvan türleriyle hayvan olamayız. Benimle birlikte 40 hafta, rakibe 14 hafta. Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz.
"TAHKİM'İN BUNU BOZACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK"
Biz tepki verdik. Tahkim Kurulu
'na kendimizi yere düşürmeden, dik duruşumuzu bozmadan çok iyi bir savunma yaptık. Biz gücün aydınlık tarafındayız. Yaptığımız savunma ile Tahkim'in bunu bozacağını düşünmüştük.
"CAS'TAN
LEHİMİZE KARAR ÇIKACAK"
CAS'tan lehimize bir karar çıkacak. Hiçbir endişede bulunmayın. Bizim argümanlarımız çok sağlam. UEFA'nın bize 2+1 yıl ceza verme yetkisi vardı. Devamlı olarak görüştük, dediler ki 'Sizi yeniden yargılayalım.' Biz buna da itiraz edip CAS'a başvurduk.
BASINA AÇIK YAPILIYOR
Öte yandan Galatasaray kasım ayı divan toplantısında verilen önerge ile toplantının basına açık ya da kapalı olması oylandı. Yapılan oylamada oy çokluğu ile toplantının basına açık yapılması kararlaştırıldı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:20