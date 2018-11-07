Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Yeniden Pfdk'de

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim
'i, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ikinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in yanı sıra Galatasaray Kulübünün de sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, Galatasaray Kulübünün, internet sitesinde yer alan açıklamalar, Cengiz ve Terim'in ise basında yer alan ifadeleri nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe
arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle dün de Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak
, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş
ile futbolculardan Badou Ndiaye
, Ryan Donk
, Garry Rodrigues
ve Mariano Filho'yu PFDK'ye sevk etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu,Galatasaray,Mustafa Cengiz,Fatih Terim
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:42