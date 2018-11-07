07 Kasım 2018, 17:42
»»

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Yeniden Pfdk'de

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Yeniden Pfdk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ikinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ikinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in yanı sıra Galatasaray Kulübünün de sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray Kulübünün, internet sitesinde yer alan açıklamalar, Cengiz ve Terim'in ise basında yer alan ifadeleri nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle dün de Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş ile futbolculardan Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Mariano Filho'yu PFDK'ye sevk etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu,Galatasaray,Mustafa Cengiz,Fatih Terim
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:42



YORUMLAR