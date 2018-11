Mustafa Cengiz: "Verilen Cezalara Üzüldüm" (2)

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:26



"Küfürlerle, ağır sözcüklerle konuşmayız. Bizim aldığımız kültür, genetik kodlarımızdaki duruşla cevap veririz""Biz camiamızın hiçbir ferdine laf söyletmeyiz""Belli kötülerle kötü olamayız""Kur farkı ve faiz olamasaydı yaklaşık 100 milyon TL kardaydık""Şampiyon olduk, herkes unuttu"Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Spor Kulübü 'nün Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı. Saygı duruşu ile başlayan toplantıda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, açılış konuşmasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener 'i unutmayarak, kendisine bir kez daha rahmet diledi.Divan kuruluna verilen önerge ile topmantının basına açık ya da kapalı yapılması ile ilgili oylama yapıldı. Oylama sonunda oy çokluğu ile Olağan Divan Kurulu Toplantısının basına açık yapılması kararı verildi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , verilen cezalara üzüldüğünü ifade ederek, "Ben bir tek şeye üzüldüm, protokole giremiyorum. Locamda da izleyemeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm. Ben Galatasaray'dan ayrılamam. Biz belli bir strateji ile gittiğimize inanıyoruz. Küfürlerle, ağır sözcüklerle konuşmayız. Bizim aldığımız kültür, genetik kodlarımızdaki duruşla cevap veririz. Yoksa bizim jargonumuz rakip kulübün resmi sitesinde kullandığı lümpen sokak jargonuna döner. Biz camiamızın hiçbir ferdine laf söyletmeyiz. Biz bütün camiayı temsil ediyoruz. Dünya çapında marka olan Fatih hocamıza yapılan saldırıyı kınadık ama bundan sanırım bir şey anlamadılar. İkinci başkan düzeyinde konuşuldu. Ben muhatap almak istemedim" dedi."BELLİ KÖTÜLERLE KÖTÜ OLAMAYIZ"Başkan Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 'in işaret ettiği gibi Uluslararası başarıları esas alan bir kulüp olduklarına vurgu yaparak, kendilerini haksız eleştirenlerin hepsine yanıt veremeyeceklerini kaydederek, "Biz, çok özür dilerim, belli hayvan türleri ile hayvan olamayız. Belli kötülerle kötü olamayız. Biz böyle durmaya mecburuz. Fakat özellikle sanki belli bir rövanş duygusunu almış gibi futbol direktörümüz temelinde hem de bu kadar sakat oyuncu varken, oyuncularımızı haksız disiplin talimatının ilgili maddesine aykırı şekilde sevk edişler ve aşırı cezalar var. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Bize 40 hafta, rakibe 14 hafta. Olayları başlatan rakip oyuncular. Biz adaleti herkes için istiyoruz. Biz haksız adalet istemiyoruz. Böyle bir hakkı reddediyoruz. Tahkim Kurulu 'na çok iyi savunma yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Biz gücün aydınlık tarafındayız. Yaptığımız savunmalarla Tahkim Kurulu'nun bozacağına inanıyorduk. Tahkim en sert cezayı iki futbolcumuza onayladı. Yetmedi, sözlü açıklamalarımıza Schalke maçımızdan önce bize ceza verdiler. Bunun negatif etikleri oldu. En azından teknik heyet üzerinden oldu. Biz bunu şiddetle kınadık" dedi."KUR FARKI VE FAİZ OLAMASAYDI YAKLAŞIK 100 MİLYON TL KARDAYDIK"Galütüsürüy Kulübü'nün son 3 aydaki zararının 117 milyon TL olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "Bir rakibimizin zararı 170 milyon TL, diğer rakibimizin zararı 350 milyon TL. Bu geldiğimiz durumun çok güzel özetidir. Kur farkı ve faiz olamasaydı 12 milyon Euro. Yaklaşık 100 milyon TL kardaydık. Maalesef 20 milyon TL'ye yakın zarardayız. Yalnız UEFA limitlerindeyiz, aşmadık. Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, dilekçe yollayanlara, telefon açanlara, kendi kişisel ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara sesleniyorum; hedefinize ulaşamayacaksınız. Galatasaray her gün bağımsız denetim kurulları tarafından artı UEFA bize kendi bağımsız denetimi ile denetim yapıyor. UEFA bize ikinci defa anlaşma yaptığında kendi içinde ayağa kalkanlar oldu. Biz 4 yıllık sözleşme imzaladık, bitti. Biz aleyhimize yapılacak her karardan şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız" diye konuştu."CAS'IN ALEYHİMİZE ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübün 5 milyon TL yerine 177 milyon Euro zarar ettiğini söylediğini aktaran Başkan Cengiz, Bunların bize ceza verme yetkileri vardı. Anlaşmayı iptal edip, 2+1 yıl men ceza ve para cezası vardı. İtiraz eden hakem heyeti. Biz 4 ay konuştuk. Sonuçta peki yeniden yargılayalım dediler. Biz buna da itiraz ettik. Biz yargılandık dedik CAS'a başvurduk. CAS'ın aleyhimize çıkması mümkün değil. İnşallah lehimize çıkacak. Bizim tuttuğumuz mali yol sağlam" şeklinde konuştu."ŞAMPİYON OLDUK, HERKES UNUTTU"Galatasaray'ın 1 milyar 666 milyon TL gideri olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "7 milyon TL'ye yakın kasada para var. Şampiyonlar Ligi geliri 202 milyon TL. Yayın gelirini maalesef alamadık. En övüneceğimiz şey gişe geliri. 8 ayda 154 milyon TL gişe geliri. İşte taraftarın ve sizlerin gücü bu. Sermaye arttırımı geliri 147 milyon TL. Seyircinin desteği daha çok büyük. Şampiyon olduk, herkes unuttu. Biz şampiyon olmamış zor durumdaymışız gibi bizlere bazı taraftarlar kızıyorlar. Şükretmesini de bilelim. Futbolculara 345 milyon TL birikmiş borçları ödedik. "0'a geldik ama zorlanıyoruz. Devletin buna destekte bulunması lazım. Özel değil bütün takımlara. 8 aylık dönemde 101 milyon TL vergi ödedik. Bunun içinde ilk defa amatör kulüpler 20 milyon TL geri ödeme aldık. Bu kadar yokluğun içinde ödedik. Biz faktöringden alınan kredileri 0'ladık. Biz yönetime geldiğimizde borç-alacak tablosu 1 milyar 172 milyon TL'idi. Yani 252 milyon Euro. Bugün itibarıyla 1 milyar 226 milyon TL. 20 milyon Euro azalmış. 231 milyon Euro'ya düşmüş. TL'de artış gibi var, yaklaşık 40 milyon. Yüzde 60 kur artışı oldu artı faiz yükü var. Bu normal seyrinde gitseydi 1 milyar 800-900 mertebelerinde gitmesi gerekirdi biz 600-700'de tuttuk" dedi.