Mustafa Çobanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR TEPEBAŞI belediye başkan adayı olan Mustafa Çobanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mustafa Çobanoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR TEPEBAŞI adayı Mustafa Çobanoğlu kimdir? BTP ESKİŞEHİR TEPEBAŞI adayı Mustafa Çobanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Çobanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR TEPEBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Çobanoğlu TEPEBAŞI ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. TEPEBAŞI ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Mustafa Çobanoğlu adlı BTP adayı toplamda 284 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.