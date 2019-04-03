Mustafa Çöl Mazbatasını Aldı

Yeniden başkan seçilen Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, Sandıklı İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.
Başkan Mustafa Çöl'ü mazbata töreninde, Sandıklı Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik
ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet yer aldı.
Mazbata töreninden sonra Sandıklı İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Başkan Mustafa Çöl, burada Kaymakam Eflatun Can Tortop
ile görüştü.
Kaymakam Tortop, Başkan Çöl'e yeni dönemde başarılar diledi. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından mesaiye kaldığı yerden başlayan Çöl, belediye personeliyle bir araya geldi.
Güncel
Kaynak: AA