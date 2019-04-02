Mustafa Daban Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Daban oldu. Vatan Partisi adayı Mustafa Daban, MANİSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MANİSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Daban ile ilgili seçim sonuçları ve MANİSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Daban oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MANİSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MANİSA aday yarışı ve MANİSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MANİSA Seçim Bilgileri

MANİSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MANİSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MANİSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi MANİSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Daban Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Daban, MANİSA yarışında % 0,44 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Mustafa Daban toplamda 3.857 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Daban Kimdir?

Mustafa Daban, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Vatan Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi MANİSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.