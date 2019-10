TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor 'a 1-0 mağlup olan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Hatayspor gibi takımın karşısında eksik kalmak işleri güçleştiriyor" dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Her şeyden önce maçı iki devre şeklinde düşünmek gerekiyor. İlk devre neredeyse pozisyon vermedik diyebiliriz. Hafta içi antrenmanlarda düşündüğümüz her şeyi gerçekleştirdik. Bazen futbolda düşünmediğiniz şeyler başınıza gelebiliyor. Kırmızı kartlar ve oyuncu sakatlıkları düşündüklerimizi ikinci yarı sahada uygulamamıza engel oldu. Dolayısıyla böyle maçları genç oyuncular ile eksik oynamak kolay iş değil. Her şeye rağmen saha içerisinde oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleden çok memnunum. Biz değişerek gelişen bir takımız. Bir sistemimiz var. Bu oyuncularımızı geliştirip bu ligde mücadele ettirmek. Bu da kolay olmuyor. İleriye dönük baktığımda umutluyum. İlerleyen süreçte bu takım daha iyi işler yapacak. Hatayspor gibi takımın karşısında eksik kalmak işleri güçleştiriyor. Bu maçı artık unutmak gerekiyor. Önümüzde milli takım arası var. O arayı iyi değerlendirip, önümüzdeki maçlarda daha iyi işler yapabilmek adına çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA