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Mustafa'dan 16 yıldır haber yok

Fransa'dan 2004 yılının Temmuz ayında geldikleri memleketleri Trabzon'un Sürmene ilçesinde Demir ailesinin en küçük çocukları Mustafa'nın kaybolmasının üzerinden 16 yıl geçti.

04.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:56 Mustafa'dan 16 yıldır haber yok
'dan 2004 yılının Temmuz ayında geldikleri memleketleri 'un ilçesinde Demir ailesinin en küçük çocukları Mustafa'nın kaybolmasının üzerinden 16 yıl geçti. Ailenin çocukları için umutsuz bekleyişi sürüyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde yaşamlarını sürdüren Sürmeneli gurbetçi ailenin Türkiye tatili 16 yıl önce zehir oldu. Hikmet Demir, eşi Emine ve 4 çocuğu ile birlikte hem tatil yapmak hem de vatani borcunu yerine getirmek için Türkiye'ye geldi. Bir süre İstanbul'da kalan gurbetçi aile uzun süre ayrı kaldıkları yakınlarını görmek için Sürmene İlçesi'ne bağlı Çiftesu Köyü'ne geldi. Hikmet Demir, yakınları ile görüştükten sonra bedelli askerliğini yapmak için çocuklarını ve eşini kayınvalidesinin evine bırakarak Burdur'a gitti.

Zamanının büyük kısmını anneannesi Fatma Kirali'nin yanında geçiren ailenin 2,5 yaşındaki çocuğu Mustafa Demir, 3 Temmuz günü anneannesinin evinin yanında oynarken biranda gözden kayboldu. Minik Mustafa tüm aramalara rağmen bulunamayınca jandarmaya bilgi verildi. Jandarma ve köpekli uzman ekipler tarafından aramalara rağmen minik çocuk bulunamadı. Askerliğinin üçüncü gününde oğlunun kaybolduğu haberini alan Hikmet Demir, birliğinden izin alarak Sürmene'ye geldi. Ancak onun uğraşları da sonuç vermedi. Aradan geçen 16 yıla rağmen en küçük çocuğu olan Mustafa'dan bir haber alamayan anne Emine Kırali, oğlunun kaçırıldığından şüpheleniyor. - TRABZON

Sürmene, Trabzon, Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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