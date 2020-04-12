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Mustafa dede "evde kalan" komşuları için ud çalıp türkü söylüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mustafa Top, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral için evinin balkonundan konser veriyor.

12.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:42
Mustafa dede
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mustafa Top, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral için evinin balkonundan konser veriyor.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları emeklisi Top, Emek Mahallesi sakinlerine moral vermek amacıyla evinin balkonuna ses sistemi kurdu.
Top'un ud eşliğinde seslendirdiği türkülere komşuları da balkon ve pencerelerinden zaman zaman eşlik ediyor.
Mustafa Top, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 yıldır müzikle ilgilendiğini söyledi.
Bağlama, saz, keman, cümbüş, akordiyon, darbuka ve mızıka çaldığını belirten Top, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan komşularına moral vermek için konser verdiğini dile getirdi.
Komşularının bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Top, konser vermeyi sürdüreceğini kaydetti.
Müyesser Top da kendisinin de komşularının da eşinin konser vermesinden memnun olduğunu belirterek, "Çok mutlular. Sağ olsunlar, uzaktan alkış tutuyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat
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