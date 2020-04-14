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Mustafa dede ile Ganime ninenin "az yardım yapabildik" mahcubiyeti

Ankara'da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Demirel ile 90 yaşındaki Ganime Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:10
Ankara'da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Demirel ile 90 yaşındaki Ganime Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kahramankazan ilçesinde belediyeden emekli olan Mustafa Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istedi.
Satıkadın Mahallesi'nde yalnız yaşayan Demirel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmadığından Kahramankazan Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak yardım istedi.
"Beni hoş görsünler, bu kadar bağış yapabildim"
Kısa süre sonra evine gelen ekiplere bin lira veren Demirel, AA muhabirine, kampanyaya katıldıktan sonra içinin rahatladığını söyledi.
Demirel, yalnız yaşadığından kampanyaya geç destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız 7 maaşını bağışladı, ben ancak bin lira verebildim. Çam sakızı çoban armağanı, beni hoş görsünler. Bu kadar bağış yapabildim. Ben tek başına yaşayan emekli adamım, kimsem yok. Bağış yapamamanın açısını çekip duruyordum, şimdi rahat uyurum artık. Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun. Böyle bir şey yaptı ki olmayanlar var, yokluk çekenler var. Ben bu bağışı zekat olarak verdim."
"Çok olsaydı da keşke daha çok verseydik"
Kampanyaya 200 lira bağışta bulunan Ganime Yeşil ise "Televizyonda gördük bağış yaptık, helal olsun. Çok olsaydı da keşke daha çok verseydik. Yavrum ama azdı işte." diyerek mahcubiyetini dile getirdi. Mustafa dede ile Ganime ninenin ’az yardım yapabildik’ mahcubiyeti

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Demirel, Cumhurbaşkanı, Güncel
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