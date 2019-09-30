Mustafa Delioğlu illüstratörler platformu'nda

1968'den beri illüstrasyon alanında kitap kapağı ve çocuk kitaplarında özgün bir üslup ile 2000'e yakın proje üreten Delioğlu, İllüstratörler Platformu hakkında sektörün gerçek potensiyeline ulaşması için ürettiği çalışmaları değerli bulduğunu ve bu oluşumu desteklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk İllüstratörler Ajansı ZNN Network ile münhasır anlaşma yapan Mustafa Delioğlu, dünya pazarına açılacak. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'yi temsil eden çizer, resmi kendisini ve fikirlerini canlandırma sebebi ve aracı olarak görüyor.