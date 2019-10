Mustafa Demir'den 'biyokütle enerji santrali' açıklaması"Kamuoyunu başka şeylerle meşgul etmeye çalışıyorlar""Atı lan Üsküdar'ı geçti.

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapım izni meclisten geçen biyokütle enerji santraliyle ilgili, "Hiç çevreye zararı olmayan, kapalı devre çalışan ve atık vermeyen bir sistem. Bu net bir şekilde biliniyor olmasına rağmen, karşı çıkanların da biliyor olmasın rağmen kamuoyunu başka şeylerle meşgul ediyorlar" dedi.Bir hastanenin düzenlediği toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, santralin çevreye zarar vermeyen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Demir, "İlginçtir, Samsun Türkiye'de potansiyelini en az kullanan ülke konumunda. Bu tesadüf değil bizim oluşturduğumuz bir şey. Hiç çevreye zararı olmayan, kapalı devre çalışan ve atık vermeyen bir sistem. Bu net bir şekilde biliniyor olmasına rağmen, karşı çıkanların da biliyor olmasın rağmen kamuoyunu başka şeylerle meşgul ediyorlar" açıklamasında bulundu."Binanın yapıldığı yer kadar alan kaplıyor"Demir, iş işten geçtiğini ifade ederek, "Atı lan Üsküdar'ı geçti. Samsun'da çevreyi kirletmeyen ve binanın yapıldığı alan kadar yer alan kaplayan bir şey. Bafra ovaya kuruldu, Bafra'yı kaldıralım mı şimdi? Bir insana bir şey isnat ederken kim diyor ki Samsun'da çevre, toprak, su, hava ve insan sağlığını hangi bir kişi sizden veya benden daha fazla düşündüğünü iddia edebilir? Böyle bir şey yok. Danimarka'da kent merkezinde sarayı karşısında termik santral var. Geçen hafta Çekya'daydık. 10,5 milyon nüfusu, 180 milyar dolar ihracatı var. Hiç petrolü yok, Avrupa'ya elektrik enerjisi satıyor. Nereden nereye? Hemen hemen her alanda Türkiye'de imkan ve kabiliyetleri itibarıyla her alanda fizibilitesi en çok verimli geçen şehir tüm yatırım alanları için söylüyorum Samsun'dur. Samsun'da taş üstüne taş koyduğunuzda bu özellikle ticari ve her alanda bereketliliğe sebebiyet verecek olan kent" ifadelerini kullandı.Demir, biyokütle santralinin Adana, Manisa, Bursa gibi pek çok yerde kurulduğunu ve oralarda Samsun'da yaşanan tartışmaların yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

