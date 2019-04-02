Mustafa Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu. AK Parti adayı Mustafa Demir, Samsun büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Samsun büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir ile ilgili seçim sonuçları ve Samsun büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Samsun büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Samsun aday yarışı ve Samsun seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Samsun Seçim Bilgileri

Samsun büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

Samsun büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Samsun büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Samsun büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

Samsun büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Demir, Samsun yarışında % 47,37 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mustafa Demir toplamda 379.036 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Demir Kimdir?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Uyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

AK Parti Samsun büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.