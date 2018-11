Mustafa Denizli: "Avrupa Maçı Fenerbahçe'yi Değil Ama Beşiktaş'ı Etkiler" (3)

30 Kasım 2018 Cuma 15:44



"Bu camiayı ülke liglerinden farklı liglere taşımak istiyoruz""Eksiklerimizi en aza indirmek istiyoruz""Şampiyon, 28-29'uncu haftalarda kesinleşebilir""Derbiden keyifli futbol bekliyorum""Sakatlık sayımız fazla""Dünyanın tüm liglerini takip ediyorum"Ali DANAŞ/ İSTANBUL,Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa 'da teknik direktör Mustafa Denizli , bu önemli maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.Sarı-lacivertli ekiple oynayacakları maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Futbolumuzdan ve tempomuzdan çok mutluyum. Çok pozisyon ürettiğimiz için ve bu yarışın içinde olduğumuz için de çok mutluyum. Çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız. Şehrin aşağı yukarı şu anda bu yarışın içinde olan camialarda görev yapmanın yanı sıra 90 dakika da olsa rakip olmanın gururunu yaşayacağım. Bizi izleyenler futbol adına keyifsiz bir maç izlemez. Bunun yanı sıra sonuç da önemli elbette. Detaylarda değişim olabilir ancak felsefemizde bir değişiklik olmaz" ifadelerine yer verdi.Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynadıkları karşılaşmaları da değerlendiren Denizli, "Ülke olarak son derece mutlu bir perşembe günü geçirdik. Fenerbahçe üst tura çıktı, Beşiktaş zor bir 45 dakikanın ardından harika bir dönüş yaptı ve bana göre üst turu garantiledi. ve bu ülkemiz adına son derece gurur verici. Bu camialar bizim rakiplerimiz de olsa, ülke insanı olarak ülkemiz için hepimiz onlarla mutlu olduk" şeklinde konuştu."BU CAMİAYI ÜLKE LİGLERİNDEN FARKLI LİGLERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"Göreve gelmelerinin ardından Kasımpaşa ile ilgili hedefleri olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Geldiğimizden beri Kasımpaşa ile ilgili bir algı var. En az kart gören takım olmamıza rağmen birçok kartımız yaşanan sevinçlerle ilgili. Centilmenliğimizle bilinen bir kulübüz. Güzel bir yarışın içindeyiz. Şu anda düşündüğümüz bölgedeyiz. Sezon sonu itibarıyla gördüğümüzde bu bölgelerden kopmak istemiyoruz ve bunun bazı kriterleri var. Bir kısmı fiziksel sorunlar nedeniyle her futbolcudan faydalanma ortamını yaratamamak ki bu oyuncularımız da diğerleri gibi artı değer katan oyuncular. Malatya maçında da bu oyuncular olmadığı için gençlerimiz ve 3 kaleciyle yer aldık. 21 kişilik kadrolara eriştiğimizde de yine 3 kaleci olacak. Bu uygulama böyle devam edecek. Bizi mutlu eden bazı görüntüler var. Bu 13-14 haftalık bir yarış değil. Çok büyük bir camia ile oynayacağız. Yıl sonu itibarıyla göreve başlarken, hepimizin bir hedefi vardı. Bu camiayı bu ülke liglerinden farklı liglere de taşımak. Bu potansiyeli ortaya koymak için bu güçlü kadroyu nasıl kalıcı kılabiliriz, daha büyük mutluluklar nasıl yaşatabiliriz düşüncesini taşıyoruz" açıklamasında bulundu."EKSİKLERİMİZİ EN AZA İNDİRMEK İSTİYORUZ"Fazla pozisyon ürettiklerini ve bu durumdan oldukça memnun olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Kasımpaşa uluslararası alanda çok bilinmiyor ancak üretkenlik içinde ilk 5 içinde ikinci sıraya yükseldik. Bu çok önemli bizim adımıza. Topa sahip olmanın doğru kullandığınızda bir önemi vardır. Yüzde 30 ile 30 pozisyon, yüzde 70 ile 3 pozisyon üretebilirsiniz bazen. Bu anlamda oyuncularım beni çok mutlu ediyor. Eksiklerimiz var ancak en aza indirmek istiyoruz. Böyle bir maç bizi bekliyoruz. Bu maç öncesinde Başakşehir 'in ve diğer rakiplerimizin de maçları var. Biz bugünkü konumumuzu önümüzdeki haftaya taşımak istiyoruz. Bu çizgiyi, atmosferi devam ettirmek istiyoruz. Taraftardaki inancı pekiştirmek, sayımızı arttırmak istiyoruz. Onların istediği hedeflere çok uzak değiliz. Daha önce yaşadığımız hedefler bunlar. İlk hedefimiz Avrupa. Hangi kulvar olur bilemiyoruz ancak takımım bunları yapacak güçte bir takım. Hem camiaya hem de kamuoyuna bu ligde bizi izleyenlere keyif vermek istediğimizi belirtmek isterim. Böyle futbol oynayan takımların hedefleri de bellidir. Bazı haftalar bu hedeflerde müthiş grafik değişikliklerine sebep olabilir. Orada farklı zaman dilimi ortaya çıkar. Ekibime de bu anlamda bunu aşılamak zorundayım. Yapıyoruz hep birlikte. Onlara bazı şeyleri lisan etmeye gerek yok, yaşayarak olmak zorunda" şeklinde konuştu."ŞAMPİYON, 28-29'UNCU HAFTALARDA KESİNLEŞEBİLİR"Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Denizli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bu sene geçen seneki tablonun oluşacağını zannetmiyorum. Çok küçük puan farkları sıralamayı belirledi. Bu sene o tablo daha az sayıyla olur diye düşünüyorum. Hafta da muhtemelen 28, 29'uncu haftalarda kesinleşebilir. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbiler de son senelerde çok keyifli geçiyor. İkisi de şampiyonluğu defalarca yaşamış takımlar. Ligin ilk iki sırasında yaşamayan, sonrasında ise yaşayan takımlar bulunuyor. ""DERBİDEN KEYİFLİ FUTBOL BEKLİYORUM"Pazar günü Vodafone Park 'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Derbiden keyif almak istiyorum. İki büyük takımın ve hocanın nefis bir futbol ortaya koymasını diliyorum. İkisi de üzülmesin. İkisi de üzülmezse, üçümüz seviniriz. Ben keyifli futbol bekliyorum. İkisinin de keyifli ve tempolu bir oyun ortaya koyarak mükemmel bir derbi çıkmasını istiyorum. Umarım öyle olur" ifadelerini kullandı."SAKATLIK SAYIMIZ FAZLA"Sakatlık sayılarının fazla olduğunu belirten Denizli, "Sakat oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde dönmesi için ekibimiz elimizden geleni yapıyor. Futbolcu adına talihsizliktir sakatlıklar. Ama eksiklerini hırslarıyla tamamlayabiliyorlar. Çok alternatifi olan bir takım değiliz zaten. Sakatlık sayımız da fazla. Kısıtlı kadronun içinde bu durum bizi daha da zor bir seçenekle karşı karşıya bırakıyor" dedi."AVRUPA MAÇI FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL AMA BEŞİKTAŞ'I ETKİLER"Dün akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynadığı Avrupa maçlarının hatırlatılması üzerine bu durumun sarı-lacivertli ekibi değil, ancak Beşiktaş'ı etkileyebileceğini söyleyen Denizli, "Süreç olarak Fenerbahçe'yi etkilemez. Aşağı yukarı aynı saatlerde müsabaka oynayan, aynı kupada mücadele eden takımlarımız var. Beşiktaş bulunduğu ülke şartları, yer itibarıyla zorluk yaşayabilir. Ama Fenerbahçe perşembe Avrupa'da oynayıp, pazartesi oynamasıyla ilgili olarak bir sorun yaşamaz. Ancak bir tek Beşiktaş'ın bir yorgunluk olması olabilir. Olumsuzluk olarak en fazla Beşiktaş etkilenebilir" açıklamasında bulundu."DÜNYANIN TÜM LİGLERİNİ TAKİP EDİYORUM"Transfer çalışması doğrultusunda bir rapor hazırladığını dile getiren Mustafa Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:"Yaş grubu olarak uzun yıllar bu takımda oynayabilecek. Rapor hazırlıyorum, dünyadaki tüm ligleri şu an takip ediyorum. Çok sayıda transfer yapma imkanımız yok ama zorunlu olanlar var. Bunlara kullanmaya çalışacağız. Yönetimle birlikte temaslarımızı sürdürüyoruz. Bize katkı sağlayacak, yürüdüğümüz yolda varlığından şüphe duymayacağımız transferlerden oluşacak. Şu anda mutlaka ihtiyacım var dediğim bir bölge yok. Ben bu kadroyla istediğim yerde olurum. Ancak onlar olmadığında eksikliği dolduracak oyuncular almak isterim."