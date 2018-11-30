Mustafa Denizli: "Fenerbahçe Karşısında Değişik Duygular İçerisinde Olacağım" -2

30 Kasım 2018 Cuma 16:57



30 Kasım 2018 Cuma 16:57

- Mustafa Denizli: "Fenerbahçe karşısında değişik duygular içerisinde olacağım"Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Derbide iki takım da üzülmezse, üçümüz seviniriz""Devre arasında zorunlu takviye ihtiyacımız olacak"İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında değişik duygular içerisinde olacağını söyledi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yapılan toplantıya Kasımpaşa Sportif Direktör Nursal Bilgin, Kulüp Doktoru Cem Ergenç ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç katıldı. Mustafa Denizli, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Sarpsborg karşısında 3-2'lik galibiyet elde eden Beşiktaş'ın kendilerini mutlu çok ettiğini ifade ederek, "Son derce mutlu bir Perşembe geçirdik. Fenerbahçemiz bir üst tura çıktı. Beşiktaşımız zor bir 45 dakikadan sonra gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Ülkemiz adına son derece mutluluk verici. Bu camialar bu yarıştaki değerli rakiplerimiz. Ülke futbolu için başarılarından ötürü hepimiz onlardan mutluluk duyduk" şeklinde konuştu."Yarışta düşündüğümüz bölgedeyiz"Lig sıralamasında düşündükleri bölgede olduklarını anlatan Denizli, "Geldiğimiz günden itibaren Kasımpaşa camiasıyla ilgili Türk futbolunda oluşan bir algı var. Bu camia uzun yıllar Türk futbolunda centilmenliğiyle ön plana çıktı. Bu yıl da o çizgide devam ediyoruz. En az kart görmüş takımız. Birçoğu sevinçlerle ilgili oldu. Bazen sınıra geldiği zaman bu sevinçlere de sınırlama getireceğiz. Güzel bir yarışın içindeyiz. Bu yarışta şu anda düşündüğümüz bölgedeyiz. Sezon sonu itibariyle bu bölgeden ayrılmak istemiyoruz. Bu bölgeden kopmamanın kriterleri var. Bu kriterlerin bir kısmı yaşadığımız fiziksel sorunlardan ötürü. Her futbolcumuzdan faydalanamıyoruz. Bunlar son derece artı değer katan futbolcular" diye konuştu."Bu camiayı ülke dışında yarıştırmayı hedefliyoruz"Denizli, Türkiye'yi farklı liglerde temsil etmek istediklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: "Yıl sonu itibariyle göreve başlarken bir hedef vardı. Bu camiayı 100 yıla yakın süredir mücadele ettiği ligden daha değişik yerlerde ülke dışında yarıştırmak. Hem elimizdeki güçlü kadroyu nasıl daha güçlendirebiliriz, hem camiaya daha büyük nasıl mutlu edebiliriz ve hem de oynatmaya çalıştığımız futbolu daha iyiye nasıl çekeriz düşüncesiyle hareket ediyorum.""Fenerbahçe karşısında değişik duygular içerisinde olacağım"Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında değişik duygular içerisinde olacağını belirterek, "Genel itibariyle bizi mutlu eden görüntülerimiz var. Takımımızın oynadığı futboldan ve tempodan son derece mutluyum. Topa rakipten daha fazla sahip olduğumuz için mutluyum. Çok pozisyon ürettiğimiz için mutluyum. Bu yarışın içinde olduğumuz için mutluyum. 13 - 14 haftalık bir yarış değil. Bu hafta da büyük bir camia ile karşı karşıya geleceğiz. 90 dakika boyunca rekabet yaşayacağız. Daha değişik duygular içinde olacağım statta çok değerli rakibe karşı oynayacağız. Bu yarışın içinde olan tüm camialarda görev yapmanın onurunu yaşamış biri olarak bu takımlarla rakip olmaktan gurur duyuyorum. İlk hedefimiz düşündüğümüz futbolu oynamak. Bizi izleyenler futboldan keyifsizlik yaşamasın. Sonuç da önemli, biz de her takım gibi kazanmak istiyoruz. Bu bizim için içeride dışarıda değişmiyor. Dışarıda oyun şeklimizi değiştirmek gibi düşüncemiz yok. Oyun felsefemizde değişiklik olmaz" değerlendirmesini yaptı."Çok fazla düşünülmeyen hedefler düşünülmeye başlandı"Olumsuz yanlarının da olduğunun altını çizen 69 yaşındaki teknik adam, bunları en aza indirgemek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa uluslararası alanda bilinen bir takım değil. En azından üretkenlik açısından ilk 5'e girdik. Son derece mutluluk verici. Topa sahip olmanın onu kullandığın zaman süresinin çok önemi yoktu. Yüzde 70'le de bu manada futbolcularım beni son derece duygulandırıyor. Eksiklerimiz çok ama artılarımız eksilerimizden daha fazla. Önemli olan eksi sayısını asgariye indirmek. Maçımızdan önce üzerimizde olan Başakşehir'in önce de aynı bölgede bulunduğumuz Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un maçları var. Bu konumumuzu ileri haftaya taşımak istiyoruz. Geldiğimiz yer de kolay değil. Bu atmosferi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı arttıracağız. Onların inançlarını pekiştirmeye gayret edeceğiz. Belki çok fazla düşünülmeyen hedefler düşünülmeye başladı. İstedikleri hedeflere çok uzak değiliz" ifadelerini kullandı."Avrupa hedefinde yürümeye devam edeceğiz"Mustafa Denizli, öncelikli hedefleri olan Avrupa yolunda zaman zaman sekteye uğrayabileceklerini aktararak, "İlk hedefimiz Avrupa. Avrupa'da hangi kulvar olur onu bilemiyoruz. Bu takım onu yapacak güçte bir takım. Hem camia hem kamuoyuna bu ligde bizi izleyenlere keyif veren takım olmak istediğimizi belirtmek isterim. Bu hedefte yürümeye devam edeceğiz. Zaman zaman yalpalarız ama düşmediğimiz sürece bu yarışın içinde oluruz" diye konuştu."Şampiyonluk adayı 28- 29. haftalarda belli olur"Mustafa Denizli, ligde şampiyonluk adayının 28 - 29. hafta itibariyle netleşeceğini vurgulayarak, "Kolay kolay şekillenmez ama geçen seneki tablonun olacağını zannetmiyorum. Geçen sene 4 değerli ekip çekişmesiyle ve küçük puan farkları ile sıralamayı belirledi. Bu sene o tablo daha az sayıda takımla devam eder diye düşünüyorum. Ligde tablo muhtemelen 28 - 29. Haftalarda netleşebilir. Bu şekli ortaya çıkaracak takım sayısı az olabilir" açıklamasını yaptı."Derbide iki takım da üzülmezse, üçümüz seviniriz"Denizli, 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanacak olan derbi ile ilgili yorum yaparak,"Beşiktaş - Galatasaray maçları son yıllarda keyifli geçen derbiler olarak görülüyor. İkisi de şu anda aynı potanın içinde olan takımlar. Yani ben önce derbiden keyif almak istiyorum. İki büyük takım ve değerli hocaların takımları nefis bir futbol ortaya koysunlar. İki takım da üzülmesin. İkisi de üzülmezse üçümüz de seviniriz" şeklinde konuştu.Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı Dinamo Zagreb mücadelesinin kendi mücadelelerini olumsuz etkilemeyeceğini aktararak, "Süreç olarak etkilemez. Burada süreç olarak baktığımız zaman aynı saatlerde. Beşiktaş'ın bulunduğu şartlar itibariyle zorlanır ama Fenerbahçe için bu söz konusu değil. Perşembe oynadığı pazartesi herhangi bir olumsuzluğunu taşımaz" dedi."Devre arasında zorunlu takviyeye ihtiyacımız var"Devre arasında takviye yapılıp yapılmayacağı ile ilgili gelen soruya ise Denizli, şu yanıtı verdi: "İhtiyaç varsa ortaya çıkar. Ceza veya sakatlık olursa alternatifi olmayan bölgelerimiz var. Böyle bir düşüncemiz var. Yaş grubu olarak uzun yıllar hizmet edebilecek, başkan ve yönetim olarak prensipleri doğrultusunda en son da teknik açıdan bir rapor hazırlamaktayım. Dünyada oynana bütün ligleri takip ediyorum. Takip edemediklerimi de rapor alıyorum. Çok transfere ihtiyacımız yok ama gerekli birkaç tane zorunlu ihtiyacımız var. Bunları en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Yürüdüğümüz yolda herhangi bir şekilde varlığından kuşku duymayacağımız kişi olacak."Sakatlık raporuKulüp doktoru Cem Ergenç ise takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi vererek, "Sakat cezalılar takım performansını etkileyebiliyor. Rotasyonu kısıtlı takımlarda büyük problemler oluşturabiliyor. Fenerbahçe maçı öncesi özellikle tendon ameliyatı olan Khalili'den faydalanamayacağız. Antrenmanda ayak tarak kemiği kırık olan İlhan Depe'den de bu maçta faydalanamayacağız. Uğurcan tendondaki problemden dolayı sahada olmayacak. Özgür Çek, antrenmanlara başladı. Sakatlığı da uzun süre devam eden Koita 3 gün önce takımla çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı.Ergenç, sakatlığı süren Olivier Veigneau ile ilgili de konuşarak, Fransız futbolcunun idmanlara başladığını ve Fenerbahçe karşısında forma giyip giymeyeceğinin mücadele öncesi belli olacağını aktardı.