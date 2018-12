Mustafa Denizli: "Futbolun Hayatta Kalması İçin Altyapıya Önem Verilmeli"

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:12



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:12

Türk futbolunun ele alındığı "Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını" panelinde konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolun hayatta kalması için altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyledi. Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Denizli, "Yabancı hakem bekleniyorsa ülke toptan batmış demektir" dedi.İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve spor yorumcusu Haldun Domaç'ın yaptığı "Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını" panelinde geçmişten günümüze Türk futbolunun durumunu ele alan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türk futbolunda giderilmesi gereken eksikliklerin olduğunu kaydetti. Son 30-40 yıla bakıldığında futbol ekonomisinde büyük gelişmeler olduğunu söyleyen Denizli, "Futbolumuzda bir arpa yolu diyebileceğimiz kadar olsa da ilerleme kaydediliyor. Özellikle son 30-40 yıla bakıldığında futbol ekonomisinde büyük bir gelişme var. 20-30 yıl önce altyapıdan çok futbolcu çıkardık. Ancak istediğimiz konuma daha gelemedik. Demek ki bu konuda eksiklerimiz, yanlışlarımız var. Doğru yolu bulabilmek için gerekenleri ortak akılla yerine getirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.Süper Lig'de ilk hedeflerinin Avrupa bileti almak olduğunu kaydeden Denizli, "Önümüzde iki tane yol var. İlk yol ligin ilk dördünde olmak. Diğer yol ise kupa yoludur. İkisine de varız" dedi."Karmakarışık bir ligin içerisindeyiz" diyen Denizli, "Türkiye'de hiç kimse iki takım arasında oynanan maçın sonucunun sürpriz olduğunu söyleyemez. Böyle bir lig yaşıyoruz "şeklinde konuştu."Altyapı futbolun yarını için çok önemli"Altyapının futbolun yarını için çok önemli olduğunu belirten Denizli, "Altyapı denildiği zaman gerçekten alt gözüyle bakılıyor. Burası tamamen çok farklı bir gözle bakılması gereken bir yer. Bu yarınımız için çok önemli. Çünkü genele bakıldığında çok mutsuz bir tablo olduğu ortada. Bu sporun hayatta kalmasını ve gelişmesini istiyorsak, bunu değiştirmeliyiz" değerlendirmesini yaptı."Ara transfer dönemini değerlendireceğiz"Takım olarak transfer dönemini değerlendireceklerini dile getiren Denizli, futbolculara talepler geldiğini ancak kendilerinin transfere daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Bir teknik adamın en zor zamanlarından birini ben şu an Kasımpaşa'da yaşıyorum. Ancak bu tamamen bizim içimizde yaşanan bir şey. Transfere ihtiyacımız var. Futbolcularımıza teklifler de geliyor. Ancak ihtiyacımız varken ve önümüze hedefler koymuşken, futbolcularımızı göndermek gibi bir durum olamaz. Aksi bir durum koyduğumuz hedefte ilerlerken takımın kafasını karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz" dedi.Takım olarak sayısal anlamda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Denizli, "Çok fazla alternatifimiz yok. Ara transfer dönemini yönetim kurulumuzla beraber değerlendirmek istiyoruz. Yarından itibaren bu çalışmalarımızı hayata geçirebiliriz. Üzerinde çalıştığımız, planladığımız bazı seçimlerimiz var. Bunları hayata geçirebilirsek ikinci elde daha sağlıklı bir başlangıç yapabiliriz" dedi."Hocanın yerlisi, yabancısı olmaz"Teknik direktörlüğün çok enteresan bir meslek olduğunu belirten Denizli, "Hocanın yerlisi, yabancısı olmaz. Hocanın başarılı ve başarısız olanı vardır. Bir de bu doku meselesidir. Bir hocanın bir takıma uyum sağlaması, başarıya giderken kullandığı yöntemlerin takım tarafından benimsenmesi başarıyı getiren unsurlardan biridir" ifadelerini kullandı."Geçmişte statlarda tuvalet bile yoktu"Geçmişte birçok takımın zor şartlarda statları ve tesisleri olmadan oynadığını söyleyen Denizli, "Geçmişte birçok takımda olmayan tesisler, saha ve stadyumlar bugün bakıldığında en küçük bütçeye sahip takımlarda bile var. Türkiye'de stadyumların insanın insan muamelesi görmediği hatta statlarda kadın tuvaletlerinin olmadığı bir dönemi yaşadık. O kadar erkeksi bir spor dalı ki futbol, kadınların gitmeyeceği düşünülerek kadınlar için tuvalet dahi yapılmamıştır. Şimdi harika statlarımız var. O günlerden bu günlere geldik. Son 8-10 yılda Türkiye'nin her yerinde insanların tüm ihtiyacını karşılayacak tesisler yapıldı" diye konuştu."Yabancı hakem bekleniyorsa ülke toptan batmış demektir"Denizli, yabancı hakem tartışmalarına ilişkin ise, "Yabancı hakem gelsin diye bekleniyorsa bu ülke toptan batmış demektir. Yabancı hakem gelsin diyenler üniversiteye de yabancı hoca getirsin, kulüplerin başına da yabancı başkan getirsin. Futbolculuk dönemimde yabancı hakemlerle oynadım. Hakemini dışarıdan getirmeyi düşünen bir ülke varsa her meslek dalından yabancı getirsin. Ben mesleğe başlarken, 'Eğer onlardan yapan varsa, biz de yaparız' diyen biriyim" yorumunda bulundu."Futbolda torpil olmaz"Futbolun yetenek işi olduğunu ve dünya üzerinde torpilin yapılamadığı tek mesleğin futbol olduğunu vurgulayan Denizli, "Dünya üzerinde ne kadar meslek varsa aralarından torpil yapılmayacak meslek futboldur. Bir kulübün tek yetkilisi ben olsam kendi çocuğumu oynatamam. En fazla bir defa oynatırım, son defa oynatırım. Futbolda torpil mümkün değil. 6 yaşındaki torunum her hafta antrenmanlara geliyor. Bin tane Mustafa Denizli'den bir tane Mustafa Denizli çıkarsalar ve torunumla 20 yıl uğraşsa amatör kümede oynayamaz. O kadar yeteneksiz. Yetenek şart. Kimse kimseye yetenek katamaz. Futbolcunun yeteneği yoksa dünya bir araya gelse oynatamaz. Futbolda torpil söylemlerine inanmayın, yok öyle bir şey" dedi.Yabancı sayısının kısıtlanmasından yana olmadığını da kaydeden Denizli, "Bakıldığında Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Her 1 milyondan bir tane futbolcu çıkarsalar, 80 tane üst düzey futbolcuya sahip oluruz. Böylece yabancı futbolcuya ihtiyacımız olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL