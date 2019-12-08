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Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı

Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli İran'ın Traktör Futbol Kulübü'nden ayrıldığını açıkladı.

08.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:29Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı
Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli 'ın Traktör Futbol Kulübü'nden ülkede kasım ortasından beri devam eden akaryakıt protestoları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

İran'da dört dönemdir teknik direktörlük yapan Denizli ayrılma sebebinin 'sportif başarısızlık' olmadığını da ifade etti. Teknik adam, "Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Gösterilerden dolayı yapamadığımız maçları oynayıp kazansaydık, ligde ikinci sıraya kadar çıkardık." fidelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

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